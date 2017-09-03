讓逝者回歸大自然 家人漸能接受

2017-09-03

〔記者蔡亞樺、何玉華、彭健禮、陳冠備、葉永騫／綜合報導〕50歲台北市民趙慧君說，從宗教團體得知樹葬，奶奶過世後，家人選擇樹葬，覺得儀式莊嚴隆重簡單，場面也不會過於哀戚，樹葬最大好處是不占空間，死後還可讓大自然當養分，她死後也想選擇樹葬。

剛以植葬方式辦完父親後事的新北劉姓市民表示，現代社會少子化，一百年後，後代子孫如人丁不旺或移民海外，祖先墳墓恐淪為淒涼孤墳，植葬不用擔心風水堪輿問題，也適得其所，此想法獲得宗親、友人認同，也省下10幾萬元購買靈骨塔費用。

竹南鎮民王明芳、鄭瑞文夫婦替已故父親選擇灑葬。鄭瑞文說，因憶園規劃有如公園般，夫婦倆有空就會前往走走，見到園內花草扶疏，象徵父親對大地生命的延續，感覺更有意義。夫婦倆也已向孩子交代，身後一樣採灑葬辦理。

彰化縣民張淑貞說，先生過世前就不斷交代要採取樹葬，他認為人死後回歸大自然，生不帶來死不帶去，是真正的入土為安。自己也想採取環保葬，比較擔憂的是，埔心自然葬園區不立碑銘，追思時怕找不到人。

屏東立委鍾佳濱的父親一年前逝世，家人採用環保樹葬方式，他表示，父親採用環保自然葬是母親及家人共同決定，環保自然葬將葬區變成公園化，讓人們可以散步，少了恐懼感，反而成為生活一部分，一舉數得。