《謠言終結站》得流感要快篩確定 醫：有3成至5成篩不出

2017-07-02

記者蔡淑媛／台中報導

即使天氣變熱，但流感病毒仍很活躍，不少民眾認為「唯有快篩陽性，才能確定是否為流感，及服用『克流感』」，但醫師提醒，流感快篩的敏感性約5成至7成，有不少患者是篩檢不出來的。

醫師強調，醫師可依明顯的「類流感」症狀（包括：發燒、全身痠痛等）加上接觸史診斷是否罹患流感，不一定要快篩，民眾不要落入迷思。

中華民國診所全聯會理事長、展弘聯合診所院長曾梓展指出，流感快篩利用「免疫分析法」偵測呼吸道檢體上的Ａ型（或Ｂ型）流感病毒的「核蛋白質抗原」做判讀，陽性（即感染）的準確率5成至7成，也就是有3至5成患者明明已感染流感病毒，但也驗不出來。

此外，感染期、病毒量、篩檢技巧等原因都會影響判讀。如果只依快篩結果接受治療，恐怕會延遲治療時機。

曾梓展說，目前疾管署已公布，患者只要有明顯的「類流感」症狀，包括：發燒、全身肌肉痠痛、呼吸急促、嚴重咳嗽、血痰或胸痛等，加上流感接觸史，無須快篩，醫師可評估病情，直接給予公費「克流感」服用。

但民眾有「類似流感」症狀如發燒、痠痛等，不代表罹患流感，像鼻過敏、感染腺病毒、腸病毒、冠狀病毒、扁桃腺發炎等，可能出現「類流感」症狀，此時服用「克流感」無法對症治療。醫師必須依病症時期、症狀、接觸史等臨床判斷給藥。

面對有患者已出現明顯流感症狀，仍要求醫師做快篩確定，才肯吃克流感，也有患者因「學校、公司規定流感請假，要附上流感快篩報告等診斷文件」要求快篩。

曾梓展說，若罹患流感不馬上對症治療，會延誤病情，嚴重者可能惡化併發重症，甚至致死。疾管署也聲明過民眾因流感或「類流感」因素請假時，學校、公司行號勿要求提供快篩結果才准假。

曾梓展說，流感快篩需使用棉棒伸入鼻咽黏膜採檢，放進試管10分鐘後判讀。其實受檢者並不舒服，但快篩並非全無用處，對於症狀不明顯，無法確定診斷時，快篩可做為參考。

他也強調，克流感具抗藥性，或在非公費提供時期，使用快篩可避免過度治療或不必要的醫療費用支出，不濫用「快篩」，也能避免健保浪費。