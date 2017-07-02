流感要快篩確定 醫：感染流感有3成至5成篩不出

流感快篩必須從鼻咽採樣做篩檢。（記者蔡淑媛攝）

2017-07-02 08:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕夏天流感疫情仍肆虐，今年5月流感快篩納入健保給付，不少流感患者認為要快篩確認，才要吃克流感，醫師提醒流感快篩敏感性5成至7成，有不少患者罹病仍篩檢不出，目前公費克流感也提供至7月底，醫師可依明顯的類流感症狀包括發燒、全身痠痛等加上接觸史，無須快篩，評估給予治療，患者不要落入迷思。

中華民國診所全聯會理事長、展弘聯合診所院長曾梓展指出，流感快篩利用免疫分析法偵測呼吸道檢體上的A或B型流感病毒的核蛋白質抗原做判讀，陽性（感染）準確率5成至7成，即3至5成患者感染也驗不出，加上感染期、病毒量、篩檢技巧等原因都會影響判讀，如果只依快篩結果做治療標準，恐會延遲治療時機。

曾梓展說，目前疾管署也已公布，患者只要有明顯的類流感症狀，包括發燒、全身肌肉痠痛、呼吸急促、嚴重咳嗽、血痰或胸痛等，加上流感接觸史，無須快篩，醫師可評估病情，直接給予公費克流感。

但民眾有「類似流感症狀」如發燒、痠痛等，不代表罹患流感，像鼻過敏、感染腺病毒、腸病毒、冠狀病毒、扁桃腺發炎等，可能出現類流感症狀，服用克流感無法對症治療，醫師必須依病症時期、症狀、接觸史等做臨床判斷給藥。

有患者已有明顯流感症狀，仍要求快篩確定，才願意吃克流感，也有人以學校、公司規定流感請假，要附上流感快篩報告等診斷文件，曾梓展說，罹患流感不對症治療，會延誤病情，嚴重甚至可能惡化併發重症，而疾管署也申明過民眾因流感或類流感因素請假時，學校、公司行號勿要求提供快篩結果。

曾梓展說，流感快篩需用棉棒伸入鼻咽黏膜採檢，放進試管10分鐘後判讀，其實受檢者並不舒服，但快篩並非全無用處，對於症狀不明顯，無法確定診斷時，快篩可做為參考，他也強調克流感具抗藥性，或在非公費提供時期，使用快篩可避免過度治療或不必要的醫療費用支出，快篩不濫用，也能避免健保浪費。