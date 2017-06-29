夏天流感蔓延 天熱躲冷氣房易群聚感染

2017-06-29 19:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕流感疫情持續升溫，目前社區流行病毒型以A型流感H3N2為主，但感染科醫師提出警訊，去年底施打的公費流感疫苗未包含B型流感山形株急起直追，擔心民眾沒有免疫力造成新一波流行，提醒民眾一定要做好防護，生病不上班、不上課，戴口罩落實咳嗽禮節，減少接觸人群。

流感病毒到了夏天仍肆虐，台中榮總兒童感染科醫師陳伯彥指出原因包括天氣炎熱，民眾都到冷氣房反而造成群聚感染，也發現流感重症患者有8成都沒施打疫苗，而去年底（本季）施打疫苗的保護力也剛好消退中，造成流感疫情逐漸攀升。

而且根據疾管署監測流感病毒顯示，近幾個月B型山形株逐漸增加，上月驗出病毒檢體量甚至與A型H3N2差不多，擔心山形株未包含在去年公費疫苗，恐造成新一波流行。

陳伯彥指出，公費流感疫苗為3價疫苗，僅包含2種A型和1種B型病毒株，提供5成到7成保護力，去年為A型加洲株（H1N1）、香港株（H3N2）與B型維多利亞株，目前社區主要流行的H3N2與本季流感季疫苗株吻合，但逐漸流行的山形株未包含在內，而是在自費4價疫苗。

陳伯彥說，我國根據世界衛生組織建議病毒株購買疫苗，但B型病毒株在近兩年已連續2年猜錯，前年買山形株，結果流行維多利亞株，今年則相反，4價公費疫苗已是趨勢，美國與歐洲部分國家已實行，以降低疫情風險，但在我國疫苗基金有限下，建議可開放特殊族群施打公費4價疫苗，減少重症發生。

台中市類流感門診人次在本月已破萬，近三週不斷攀升，上週急門診人次超過17000千人，是去年的近3倍，今年流感併發重症四47例，6月就有26人（去年同期無重症），逾7成是60歲以上民眾，另有2人還不到1歲，半數都未施打疫苗。