醫病》女童搭流感列車 家長誤以為夏天沒流感

3歲女童反覆高燒，送醫才知感染A型流感。（記者歐素美攝）

2017-06-26 10:26

〔記者歐素美／台中報導〕「流感」不是冬天才會出現！一位3歲女童連續4天燒燒退退，只有輕微咳嗽，導致家長單純覺得孩子只是一般感冒而已吧，不料孩子已經搭上流感列車。

豐原醫院小兒科醫師馬瑞杉表示，這位3歲小朋友，一開始只是輕微感冒、流鼻水、食慾差、曾與發燒孩童接觸，檢查結果發現女童是A型流感，住院服藥後，兩天後退燒。

女童媽媽表示，女兒在6/1-6/4期間，燒了又退、退了又燒，曾到兩家診所就醫，單純想說只有發燒，輕微咳嗽沒有特別的感冒症狀，但四天來發燒最高達40.2度，最低也有38度，因此緊急送急診就醫。

馬瑞杉表示，台灣一年四季都有流感，高峰期雖然是在冬天12月到2、3月之間，但今年比較特別，從過年到現在一直都有流感的患者出現。

他指出，一般「感冒」發燒約3天左右就會穩定，但如果是「流感」就會有頭痛、倦怠、肌肉痠痛等典型症狀，甚至咳嗽會咳得比較厲害，但也有些患者並沒有這些明顯症狀，反而持續高燒。

馬瑞杉提醒家長留意，若小孩出現高燒不退或反覆高燒，應詢問學校、安親班等教師，班上有沒有人出現類似情況，如果有就要盡快帶到有流感快篩的醫療診所進行診治，這樣才能避免家族群聚感染，同時盡早治療。