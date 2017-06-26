〈謠言終結站〉運動飲料加溫開水治頭痛？ 醫師︰無根據

2017-06-26

記者林惠琴／台北報導

網路流傳，頭痛多半是電解質不平衡所引起，因此頭痛時購買不冰的運動飲料，再用1：1或1：2的比例沖泡溫開水飲用，就可以治好。不過，醫師澄清「頭痛多半是電解質不平衡所引起」的說法，以現有醫學研究證據來說，並非事實，因此以「運動飲料加溫開水」來治療頭痛，在學理上並無根據。

台北榮總神經醫學中心副主任王署君表示，傳聞「運動飲料加溫開水」可以治療頭痛，但並無科學實證依據，運動飲料中所含的電解質、水與治療頭痛無關，且國內部分運動飲料含有葡萄柚成分，是引發頭痛的刺激物之一，反而可能使頭痛症狀加劇。

台大醫院家庭醫學部主治醫師劉文俊也曾經在衛福部國健署的衛教資料中提及以「運動飲料加溫開水」來治療頭痛在學理上並無根據，即使有人在頭痛時碰巧喝運動飲料而使症狀改善，但原因應該也不是電解質不平衡獲得矯正所致。

劉文俊指出，酒精、咖啡因等飲食因素，月經來潮等荷爾蒙因素，強光、噪音、臭味等感官刺激，情緒低落等壓力因素，或是天氣、季節等環境改變因素，均可能激發頭痛。

王署君則說，以台北榮總門診觀察，求診患者頭痛原因，至少有6成是家族遺傳形成「偏頭痛」，頭痛天數從4天以下到天天都疼的個案均有，約有4成病人屬於慢性每日頭痛；強調若是一個月發生時間在4天以內，通常有頭痛症狀時再服用止痛藥即可，但萬一達到4至8天或以上，則須使用預防藥物或進一步治療，以利降低發作頻率，減少生活困擾。

王署君強調，頭痛原因出於腦腫瘤、腦血管病變等嚴重疾病的情況，相對較為少見，民眾不要自己嚇自己而不敢檢查。

王署君也提醒，若是出現頭痛有不適、畏光、噁心等，符合其中兩項以上，可能有9成機率是偏頭痛，提醒一個月頭痛達4次，應該儘速就醫，釐清疼痛的原因，經治療調整不適、恢復日常功能，避免影響到生活品質。