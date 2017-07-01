誤點快乾膠 男子險失明

2017-07-01

文／蔡文淵

一對60多歲的夫妻驚恐地來到醫院急診，先生高喊著：「我的眼睛睜不開，好痛，是不是要失明了？」太太在旁邊面色如土，憂心如焚。

先生問說：「是不是點到3秒膠了？」因為這一切都發生在太太幫他點完「藥水」之後。所幸眼科醫師很快幫病患做緊急處理，並說明已無大礙，夫妻倆才破涕為笑，直呼幸運。

快乾膠誤噴眼睛的案例並不少，但直接拿來當藥水點眼睛並不多見，但也可以想見其對眼睛的破壞力更大，病患的驚恐程度也更高。

快乾膠具有揮發性，起初眼睛會有劇烈疼痛，眼睫毛很快被黏住，眼睛睜不開，後來則因殘存物質硬化與組織緊密結合而產生嚴重異物感與不適。

快乾膠的黏性很強，會與角膜、結膜組織緊密結合，病患能做的大概就只能用大量清水沖洗眼睛，趕快送醫。千萬不要強行撥開眼睛，避免角膜組織受到撕裂傷。醫師會先將沾膠的眼睫毛剪除，打開眼睛，滴上麻藥，利用濕棉棒慢慢清除沾黏的硬化物質，因為黏性很強，所以必須很小心慢慢清除，再用水沖洗，一般要花很長時間來處理。

點錯眼藥點到其他液體的案例並不少，綠油精、萬金油、皮膚藥或香港腳藥都是臨床上較常發生的案例，也都會對眼睛造成極大傷害。

因此在點藥水前一定要仔細確認，眼藥水要放在固定地方，附近不要放置外型相似的瓶罐，以免老人家誤拿。另外也要注意不要在昏暗的地方，或在匆促情況下點藥，畢竟點錯藥的代價是很大的。

（作者為衛福部桃園醫院眼科主任）