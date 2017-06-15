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VR、AR不符人眼自然狀況 醫師提醒別用太久

2017-06-15  20:31

〔記者張議晨／台北報導〕「VR」、「AR」虛擬及擴增實境裝置近年流行，因能擬真呈現3D畫面，各家3C廠商競相開發產品，但受限眼睛生理結構因素，長時間使用VR、AR裝置卻易對視力造成影響。台灣3D互動影像技術協會今邀請新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山，以人體視覺對VR、AR裝置的反應為題演講，從人體眼球結構，探討虛擬及擴增實境對視力影響。

VR虛擬實境是利用電腦模擬，產生3D的虛擬空間，讓使用者可身歷其境感受眼前虛擬畫面的世界，當頭部移動或晃動時，畫面也會跟著移動。AR擴增實境，則是在現實空間加入虛擬資訊或物件，透過螢幕讓虛擬和真實結合，如去年熱門的「精靈寶可夢」，即是AR的例子。

陳瑩山解釋，人類單眼有視覺，但無法呈現3D影像，需要雙眼重疊，且瞳孔呈現特定角度，同時對焦，才會形成3D影像。不過，人體的3D成像是大腦的經驗法則，雙眼真正呈現「3D」的狀態，在1天內僅佔不到1成比率，僅在激烈運動或是碰到緊急事故，才會真正作動，用以判斷物體位置。

他指出，AR、VR是利用電腦模擬，強調畫面中的立體感，但兩種裝置與人體自然觀看習慣不同，若觀看虛擬裝置畫面過久，會造成睫狀肌及眼球不斷運動，進而破壞雙眼聚焦及大腦調節，而造成疲勞感加劇。

陳瑩山舉例，門診就有一名35歲中年女子，因長時間觀看3D電影，造成偏頭痛症狀，每次只要觀賞3D影像超過40分鐘，頭部就會感到不適，甚至臉色發白，需要休息一段時間，頭部症狀才會恢復正常。

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  • 新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山今舉近年話題性高的VR、AR裝置，說明人體的3D視覺。（陳瑩山提供）

    新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山今舉近年話題性高的VR、AR裝置，說明人體的3D視覺。（陳瑩山提供）

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相關關鍵字： AR VR 健康醫療 擴增實境 眼睛 虛擬實境 視力
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