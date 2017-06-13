高軟 AVR新創基地啟動 立委提醒「要玩真的」

創客咖啡原提供創客與業者交流平台，圖為VR射擊體驗（記者王榮祥攝）

2017-06-13 12:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高軟 AVR新創基地今正式啟動。經濟部加工出口區管理處長黃文谷宣示，要打造高軟成為南部AR、VR創業者唯一首選，立委管碧玲則提醒：「要玩真的」﹗

加工處響應國發會亞洲矽谷計畫、與前瞻計畫的亞灣體感園區，今正式宣佈高軟 AVR新創基地啟動。

加工處說明，該方案是以高雄軟體園區為平台，推動4項策略，包括鏈結升級資源、營造創意空間、培育創新人才、推動專案輔導﹔目標是整合資源、技術推動AR、VR，同時提供共多創新創業發展能量。

加工處表示，高軟目前有282家廠商進駐、累計投資252億元，園區約有4000餘人就業，年產值約160億元﹔進駐廠商中高達8成為資訊、通訊、數位產業，與AR、VR均有極強關聯，顯示高軟發展AR、VR的優勢。

但出席新創基地的立委祝福之餘，對加工處有「更強烈」的期待，立委賴瑞隆認為高軟產值僅百餘億元，跟其他園區相較還差很多，感覺過往不太受政府重視，應該要加把勁﹔立委管碧玲講得更直接，提醒加工處「要玩真的」，佈局願景要做大。

高軟 AVR新創基地宣佈啟動之餘，由資策會主導的創客咖啡園、創新創業競賽也同時發表，參與方式可至資策會官網。