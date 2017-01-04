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關燈玩手機會得「散光」？醫師：跟眼球形狀有關

眼科醫師表示，散光是眼球形狀造成，而非在昏暗的場所用眼，或是長時間使用3C產品導致。（路透）

2017-01-04  22:40

〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡在睡前玩手機，不管是躺著還是關燈，一般都認為對眼睛造成傷害，甚至會讓散光度數加深，但眼科醫師卻表示，散光其實是天生的，眼球形狀會造成散光形成。

據《東森健康雲》報導，散光的形成，原來和長時間玩手機或是燈光、姿勢不良沒有絕對相關，而是和先天的眼球形狀有關。

新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山表示，散光是先天性的問題，只要是眼睛球體不是正圓形，就會有散光的情形發生，大多數的人眼球形狀為橢圓形，所以若長期用眼，都容易形成眼睛散光的狀況。

陳瑩山醫師也說，很多人使用偏方治療近視與散光。但由於散光是天生造成的，除非動手術，不然只能達到控制的效果，若要矯正則可配戴有散光軸度的隱形眼鏡，矯正的度數與軸度都要符合個人，也要提醒民眾過度用眼還是對眼睛健康有害，最好適時休息，上下運動眼球，才能保有好的視力健康。

原文請見：

一直玩手機容易得「散光」？ 醫：那天生的啦！

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