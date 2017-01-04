關燈玩手機會得「散光」？醫師：跟眼球形狀有關
2017-01-04 22:40
眼科醫師表示，散光是眼球形狀造成，而非在昏暗的場所用眼，或是長時間使用3C產品導致。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡在睡前玩手機，不管是躺著還是關燈，一般都認為對眼睛造成傷害，甚至會讓散光度數加深，但眼科醫師卻表示，散光其實是天生的，眼球形狀會造成散光形成。
據《東森健康雲》報導，散光的形成，原來和長時間玩手機或是燈光、姿勢不良沒有絕對相關，而是和先天的眼球形狀有關。
新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山表示，散光是先天性的問題，只要是眼睛球體不是正圓形，就會有散光的情形發生，大多數的人眼球形狀為橢圓形，所以若長期用眼，都容易形成眼睛散光的狀況。
陳瑩山醫師也說，很多人使用偏方治療近視與散光。但由於散光是天生造成的，除非動手術，不然只能達到控制的效果，若要矯正則可配戴有散光軸度的隱形眼鏡，矯正的度數與軸度都要符合個人，也要提醒民眾過度用眼還是對眼睛健康有害，最好適時休息，上下運動眼球，才能保有好的視力健康。
原文請見：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 每次調漲都有鬍鬚張？網友神解：4點優勢讓它倒不了
- 台灣神將入畫 左萱獲日本漫畫賞銅獎
- 獵殺「鬼蝠魟」將挨罰 漁民喊冤：安檢所未告知
- 宜蘭14校聯合舞展吸睛 影片點閱率破30萬
- 連假後庫存降 快來挽袖捐血
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擊敗中國棋聖 「Master」用繁體字說話了！
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 被酸拿不少贍養費 陸元琪PO文：沒拿袁惟仁一塊錢
- 同窗淪破窗賊 警官也感嘆
- 徐國勇駁一例一休無「三輸」 賴正鎰：他沒弄清楚
- 飄零與人權》日常生活的勇氣
- UFC》她48秒就被KO 每秒仍爽賺200萬
- 淡水鬧區藥妝店火警 中山路塞翻了
- 腸病毒就診 桃市連4週逾1400人次
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 賢拜陪同教技能 中年加農開訓
- 臨會恐奮戰到小年夜
- 獨臂嬤賣臭豆腐 肩挑老少重擔
- 川普不屑北韓核武 酸中國沒幫助
- 女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋
- 灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告
- 升營所稅、降綜所稅 財部有2腹案
- 全家都中49魔咒 他…逃過一劫
- 無法全區暫定古蹟 嘉禾新村隨時會被拆
- 唱衰柯文哲市政？ 郝龍斌：最壞的時候才剛開始
- 〈愛情軍師團〉舊情人 請回答
- 痴情正妹墜樓 劈腿男涉加工自殺
- 獄中種菜、玩樂團 週刊爆葉少爺坐爽牢
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 一例一休惹民怨？綠委暗指兩例會更糟
- 年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳
- 車禍24小時內死亡人數 再創新低
- 企業贊助 800學子喜「閱」英文故事
- 《小檔案》福泰冬山厝 曾獲遠東建築獎
- 黑琵過境澎湖 遭家犬追逐
- 長頸鹿霸氣護兒趕跑獅群 網友讚母愛偉大
- 煙火都放完3天了！樹懶拜年噴笑超有梗
- 《升格6年來》台南市府緊縮預算 平均年省7億
- 日職》巨人大補強 拚奪冠10大必看焦點
- 世大運聖火傳遞火炬手海選 報名時間延長至1月20日
- 黑鳶調查幾掛零 動保人士疑滅鼠藥肇禍
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 「35歲為界」 郝明義用兩張圖分析世代差異
- 戶政通知要入籍才知妻子通姦生女 夫求償勝訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：關燈玩手機會得「散光」？醫師：跟眼球形狀有關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分