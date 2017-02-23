眼睛劇痛 小心反覆性角膜糜爛

2017-02-23 11:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名26歲張姓男子早上起床發現左眼疼痛，強烈異物感和疼痛感讓他淚流不止，到醫院檢查才驚覺，原來他月前左眼不小心被指甲劃傷角膜，復原後卻產生後續反覆性角膜上皮糜爛，花了數個月治療，才脫離疾病困擾。

台大新竹分院眼科部醫師謝昀翰指出，張男的病狀是典型的反覆性角膜上皮糜爛，簡稱「反覆角膜破皮」，該疾病常發生在之前有角膜表皮受傷的病患上。典型症狀為睡夢中或早上起床，因角膜破皮造成眼睛劇烈疼痛，病患常因這個症狀不敢入眠，深怕又會痛醒。

謝昀翰指出，其實病患並非真的再次受傷；而是因表皮受傷再生後，和角膜下方的組織黏結還不緊密，以至於晚上睡覺長久閉眼，眼皮與表皮的黏結反而大於表皮與角膜組織的黏結，因此，睡醒睜開眼睛時表皮就被撕下了一塊，造成病人眼睛劇痛。

謝昀翰表示，角膜靡爛發作，當務之急就是改善破皮狀況，除點藥治療、點人工淚液潤滑，也會搭配治療型隱形眼鏡配戴將患眼包起來。

然而，真正的挑戰卻是破皮復原後，由於復原的表皮與下方組織依然沒有緊密的連結，若無適當處理，多數的病人還是很容易復發。

謝昀翰表示，治療「反覆角膜破皮」簡單有效的方法，是每天睡前塗眼藥膏，讓眼藥膏於眼皮與角膜表皮之間形成一層潤滑保護膜，避免起床時眼皮又將角膜表皮撕裂。一般而言，這樣的保護至少要持續半年才比較能夠確保不再復發。

此外，也可用小針頭或以雷射方式在角膜的病灶做顯微穿刺，讓表皮與下面組織結疤以形成緊密的連結，最後一種成功率最高的方法，是將角膜表皮刮除後，再用準分子雷射削切掉一層薄薄的角膜組織，讓表皮重新生長，該手術成功率可達八成，但術後疼痛與恢復期，是病人必須考慮的。