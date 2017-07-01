熱天常中暑 中醫緩解有一套

2017-07-01

文／陳文娟、陳柏旭

台灣夏日炎熱，進入6、7月後，氣溫屢屢突破35度，若身處於這樣的「高溫燒烤環境中」，一個不注意就很容易中暑。

躲進冷氣房雖然可以降溫，但是溫差變化太大也是另一個造成中暑的原因，所以夏日每天進出冷氣房與艷陽下的上班族，也很容易出現頭痛、肩頸緊繃、食慾不振、身倦等中暑症狀。

中醫認為，暑氣包含了熱與濕，熱讓人體溫升高、出汗煩躁、口乾咽燥，而濕邪則讓人頭重身倦、不思飲食。

根據中醫古籍《脾胃論》記載，現代所說的中暑，其實可以分成中暑及中熱；「中熱」多因在高溫環境下活動，汗出過多所致；「中暑」則是體內產生的熱氣因外界的寒氣包覆，不能發散於體外所致，這就比較像是溫差過大造成的身體溫度調節失常。

整體而言，中暑常見的症狀有頭痛、頭暈欲吐、肌肉緊繃、食慾減退、身體發熱、異常大量出汗或是無汗，嚴重時，會出現意識不清，甚至是昏厥等危險的症候。

身體虛弱、平時少運動流汗的朋友，以及體溫調節較差或較敏感的老人及小孩，都是比較容易中暑的族群。

若是在大太陽底下辛勤揮汗、或是在高溫通風不良的環境下造成的中暑，應該儘快將中暑患者移至陰涼通風處，補充水分及電解質，安靜休息後應可緩解不適症狀。

若是因溫差變化大造成的中暑，可以運用以下方法讓體內被悶住的熱氣透發出來：按摩風池穴及大椎穴，促進頭頸部氣血循環，氣透出來，便能緩解頭暈等症狀。

平時在高溫環境要記得適時補充水分，艷陽下要進入冷氣房時最好先在戶外陰涼處先稍停留，調節體溫再進入；運動或勞動後，在身體很熱時不要沖涼，或是大啖冰品冷飲，應該稍做休息後再補充水分，平時也不要貪涼而多食冰品冷飲。

平日可以準備夏日清暑解熱茶飲，在稍感身熱不適時，即可飲用，減輕不適症狀。

◎茶飲：

●材料：荷葉1錢、薄荷1錢、紫蘇梗1錢。洗淨後，用沸水沖泡約10分鐘後飲用。

●功效：荷葉可以清熱養神；薄荷疏散風熱，清利頭目；紫蘇梗發汗解表。3種中藥合用可以清透體內鬱熱，解暑利濕。

西瓜翠衣也是很好的常備品喔！夏日吃西瓜消暑後，瓜肉與果皮間白色的部分可以將它取下，拿來加水煮服，可以有效減緩中暑的不適。（作者分別為彰化基督教醫院中醫部婦科主任、中醫部醫師）