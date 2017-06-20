保健》夏至來了 醫師：喝冰飲易中暑

2017-06-20 19:31

［記者許展溢／苗栗報導］明天夏至，代表夏天到來了。苗栗縣頭份市為恭醫院指出，此季節炎熱，體內氣血相對較旺盛，容易感到口渴，甚至心煩沒食慾，許多人最喜歡冰涼的飲料一杯接著一杯喝。為恭醫院營養科表示，此時要消暑如喝冰飲，反而更容易中暑，也不會解渴。

燥熱季節很多人都喜歡喝點各式冰涼飲料解渴，但為恭醫院營養科組長彭雪雲說，一般手搖茶飲糖分都很高，假設一杯為500毫升，就喝進10顆方糖。尤其飲料店通常都會使用成本較低，又會引起尿酸堆積的「果糖」，喝多了，很容易誘發糖尿病及高血壓、高血脂和高血糖等三高慢性疾病，也易罹患痛風等多種合併症。

部分的民眾會認為，相較其它市面上各式各樣飲料，如喝「檸檬汁」應會比較健康。但彭雪雲指出，這是錯誤觀念，她說通常愈酸的飲品，為了讓人喝下去感到好入口，糖分會比其它種類飲料添加更多，建議如真的還是想喝飲料，盡量選擇無糖，或微糖。

彭雪雲說，夏天容易感到燥熱，大部分的人以為趕快喝下冰水、飲料會解渴，但通常在感到很熱狀態下，喝冰的並不會解渴，愈喝可能還會愈渴，甚至嚴重會中暑，反而慢慢喝下溫開水，口渴的感覺比較會散去。

另外，彭雪雲表示，夏天最主要還是要預防「熱中暑」，雖適時曬太陽能預防骨質疏鬆，但由於每個人的體耐度不一樣，還是要注意曝曬時間及補充水份。