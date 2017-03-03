《健康充電站》保健講座

2017-03-03

千禧之愛健康基金會3月4日上午10時至12時（9時40分開放入場），在中正紀念堂正殿1樓中正演藝廳（台北市中正區中山南路21號）舉辦健康講座，由長庚大學生物醫學系客座教授蕭明熙主講「食藥吃對了，健康快樂活」。

洽詢電話為（02）8786-0996。