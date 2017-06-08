家庭醫藥箱該放啥？ 醫師建議「這一瓶就夠了」

2017-06-08 07:30

〔記者胡琪俐／台北報導〕你的家庭醫藥箱裡還放著紅藥水、紫藥水、雙氧水嗎？小心有些根本不適合一般傷口用途，甚至會造成環境汙染。臺北醫學大學附設醫院家庭醫學科專任主治醫師范豪益指出，一般人在家中處理的皆是表層傷口，只需準備相對安全的優碘就已足夠，若傷口嚴重請直接至醫院求診，尋求專業治療。

范豪益提到，早期經常被大量使用的紅汞水、紅藥水、紫藥水，這些都含有重金屬成分，雖然有抑菌或殺菌的效果，但會對環境造成毒害與汙染；至於雙氧水，它是用在深層且高汙染的傷口上，早年常使用於穿刺傷、戰場上的皮肉傷中，因此一般家庭不太需要特別準備雙氧水。而優碘雖然相對適合家庭，但使用上還是有一些小地方需注意；范豪益解釋，優碘可能造成傷口表面染色，出現色素沉澱的狀況，也可能刺激局部組織，產生過敏反應；若想降低風險，使用優碘後，不妨以食鹽水稍微清理傷口表面。

家庭醫藥箱最害怕的就是備久了沒用，過期也不丟棄，當真的遇到緊急狀況，使用後反而造成身體傷害。所以注意藥品效期顯得格外重要，過期一定要汰換，千萬別捨不得。綠杏大藥局藥師曾光洵則補充，許多人會忽略棉花棒、紗布、OK蹦等物品也會過期，這些東西與藥物一樣，效期過了就該淘汰。

此外，許多人習慣將藥丸拆開，分裝在註記週一～日的小盒子裡，范豪益強調，這些藥物原本裝在鋁箔包裝裡，代表有其功用、需要受到一定程度的保護，所以請將包裝一起保留著，需要時再拆開，藥物較不會變質，也可看清楚藥盒上所提示的注意事項及使用方法，千萬不要為節省空間統統拆開。若擔心忘記藥品的有效期限，也可將其裝進夾鏈袋中，再直接寫上有效日期，以防不小心誤用過期藥物。（想知道更多「家庭醫藥箱」小常識嗎？快鎖定2017.6.9週五的週末生活版！邀請醫師達人群專業解析）