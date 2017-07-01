太愛草國…替代役退伍了 還自願留校「察看」

2017-07-01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「我太愛草國（草屯國小）了，師生就像我的家人，需要我的時候，我就會出現！」

南投縣草屯國小替代役男賴柏諺即使領了退役證明書，且已找到機械公司的工作，但因下週七月三日才要上班，他利用這幾天空閒，仍以志工身分留在學校幫忙。昨天學期結束，師生為他舉辦榮退儀式，為他披上「草國之光」紅綵帶。小朋友不捨他離開，大喊：「柏諺哥哥一定要回來看我們！」

勤益科大電子系畢業的賴柏諺，喜歡校園生活而選擇教育替代役，去年八月十五日分發到草屯國小後，就以校為家。學校請他幫忙的事，從不推辭，更主動攬下很多工作，例如晚上會在校園巡邏、修理小故障的水電設施。學務主任邱秀珠表示，賴柏諺耐操、耐磨，前不久學校承辦全縣志工表揚活動，他跟著車、把一箱箱沉甸甸的獎狀搬到會場，接著又要下場表演節目。

「教職員們愛他，小朋友更愛他！」邱秀珠說，小朋友下課圍著他，放學後也留下來跟他打籃球，看到他主動為學校做很多事，有些小朋友受到影響，也變成學校的小幫手；有一次校園角落跑進一名吸毒者，小朋友發現告訴柏諺，他趕緊報警處理。

賴柏諺六月廿八日退役，但中午領回退役證明書回到學校，他仍開著割草機，整理校園大片草地，並且「加碼贈送」、留在學校當志工，直到六月卅日學期結束。

「有如此認真的替代役，是學校的福氣！」校長陳恒聰昨日利用結業式時間，為賴柏諺舉辦光榮退役儀式，為他披上「草國之光」紅綵帶時，師生報以如雷掌聲，不捨之情都寫在臉上。