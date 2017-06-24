遊覽車沒安全解說 將罰5萬元

2017-06-24

保障旅遊安全 新制最快7月上路

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年初發生蝶戀花遊覽車翻覆意外，造成卅三死十一傷，成為國道歷來死傷最慘重的遊覽車事故。為提升國內遊覽車安全品質，交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，未來旅遊團遊覽車須實施逃生安全解說及示範，違者可罰款五萬元；未依公路總局的檢查紀錄表執行，且嚴重疏漏者可罰款三萬元。新制最快七月上旬上路。

擅接中客旅行社 將挨罰15萬

過去對未經觀光局核准，辦理接待中客來台觀光業務的旅行社，未定有裁罰標準，修正草案明訂，罰款十五萬元。

未執行檢查紀錄表 罰3萬

觀光局表示，現行規定旅行社包租遊覽車，未依交通部觀光局頒訂的檢查紀錄表填列查核其行車執照、強制汽車責任保險、安全設備、逃生演練等事項都罰款一萬元。但遊覽車違規樣態不一，有必要訂出精準裁罰標準，因此將其中未執行公路總局檢查紀錄表，且嚴重疏漏者提高至三萬元，未實施遊覽車逃生安全解說及示範，罰款五萬元。

旅行社：領隊會解說流程

未來上遊覽車之後，導遊或領隊必須先對乘客講解逃生安全與示範，雄獅旅行社表示，每家旅行社領隊都有一套解說流程，包括第一排座位不能乘坐、上車須繫安全帶等規定，有經驗的領隊只要在會議中說明即可，若是新進領隊，會要求隨車走過一遍流程，目前沒有專門的教育課程。

此外，交通部也將未領取旅行業執照而經營旅行業務者的裁罰基準，從原本九萬元以上、四十五萬元以下罰鍰，調至十萬元以上、五十萬元以下，並將禁止其營業改為勒令歇業。

觀光局表示，考量到旅行社多是中小企業，因此僅微調罰款金額，並未重罰。