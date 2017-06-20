《謠言終結站》芒果用禁藥催熟? 「益收生長素」非違法

2017-06-20

記者林惠琴／台北報導

網路流傳芒果違法使用禁藥「益收生長素」催熟，但農委會解釋，「益收生長素」是一種植物生長調節劑，世界各國均有使用，我國衛福部也訂有殘留容許量標準，因此芒果使用「益收生長素」並非違法，且屬於低毒性農藥，幾乎不會造成殘留，民眾不必過度擔心。

台灣芒果生產地主要為台南與屏東地區，屏東地區產期為4月中、下旬開始，5月中、下旬盛產，台南地區產期則是6月底開始，7月中旬盛產。

農委會表示，「益收生長素」於1985年在國內完成農藥登記，原登記使用於甘蔗、梨、番茄、菸草、葡萄與鳳梨等6種作物，但2014年延伸用於芒果催熟，只是僅限使用於愛文芒果，其作用機制為噴灑於作物後，會快速分解為乙烯而促進蔬果成熟，不過，該藥分類屬於輕毒、分解快，幾乎不會造成殘留情形，相對於其他種類藥劑而言，消費者取食風險不高，因此不用過於擔心將農藥吃下肚的問題。

此外，農委會指出，「益收生長素」友善環境，對於蜜蜂與蚯蚓無毒害，在土壤中也能迅速分解、吸收，並強調該藥少量使用即可產生明顯的效果，若是農民使用劑量與方法不慎，反而容易導致作物發生嚴重藥害情形，進而引發果農的收益損失。

農委會強調，芒果栽培管理期間會施藥進行病蟲害防治，但芒果是各項水果中自主管理做得最好的，套袋後就不噴藥，而從套袋到採收還有1至2月以上，無論內外銷均經過嚴格的藥檢抽查，不合格者立即銷毀處理，因此農藥殘留風險極低。