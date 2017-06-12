《謠言終結站》孕吐發生率 與年紀輕無關

2017-06-12

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「年紀越輕的孕婦，因為體內機制運作較快速，荷爾蒙也因此有較明顯、劇烈的改變，會導致較嚴重的孕吐」，但國泰醫院婦產科主任蔡明松澄清，孕吐的發生率與年齡無關，主要是與胎盤荷爾蒙、甲狀腺機能亢進、多胞胎、葡萄胎、胃食道逆流，或是孕婦本身個性容易緊張等因素有關。

彰濱秀傳醫院婦產部婦科主任林坤沂在衛福部國健署網站說明，「孕吐」就是俗稱的「害喜」，女性懷孕後，由於體內荷爾蒙與新陳代謝改變，容易引起噁心、嘔吐，且孕婦體內會分泌大量黃體素減少子宮平滑肌收縮，但卻也影響腸胃道平滑肌的蠕動，造成消化不良，進而出現反胃、嘔酸水等情形。

不過，林坤沂解釋，影響孕吐的原因，除了生理因素外，還有心理因素，因為有些女性在懷孕之後，尚不能適應孕期的生理變化，或是過度擔心胎兒的生長發展，導致精神狀況不佳、情緒不穩，進而從心理壓力轉換為身體上的症狀表現，造成噁心、嘔吐等現象。

林坤沂指出，相關醫學研究報告顯示，每位懷孕婦女在孕期發生孕吐的比率大約為50%至80%，但輕重程度不一，有些可能只是噁心、腹脹、食慾不振，而非嘔吐，不過，這種情形通常持續到孕期第16週之後，症狀就會慢慢緩解，僅有少部分的準媽媽會一直持續到懷孕7、8個月。

蔡明松強調，若要減緩孕吐，原本有罹患胃食道逆流的女性，可以在聽從醫師的建議下，適時服用制酸劑，或是補充維他命Ｂ群等，並且盡量避免吃湯湯水水的食物。

林坤沂則建議，應該避免空腹，並保持少量多餐，以減少腸胃一次消化過多食物的負擔，同時清淡飲食，因為高油脂的食物不易消化，自然容易導致胃脹或想吐的情況，若想喝水也不要一口氣猛灌，否則會更想吐，且平時須多走動，促進腸胃道蠕動，還要心情時時放輕鬆，讓自己的情緒不要過於緊繃。

林坤沂提醒，萬一真的吐得很頻繁，可以嘗試含有葡萄糖、鹽、鉀的運動飲料，能夠幫助補充流失的電解質。