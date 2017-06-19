《謠言終結站》喉嚨保濕 無法預防流感

2017-06-19

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署一開始預估5月底脫離流感流行期，不料疫情一路走升，恐7月進入暑假後才能說掰掰。不過，近期社群媒體LINE流傳預防流感的有效方式，就是保持喉嚨黏膜濕潤，只要喉嚨有點乾就須補水，成人每次喝50至80CC溫水，孩子則是30至50CC，但醫師澄清，並沒有聽過這種說法。

在LINE上被分享的訊息直指：「這次的流感很嚴重，有預防的方式，就是要保持喉嚨黏膜的濕潤，不能讓喉嚨乾燥」，並宣稱「喉嚨的黏膜乾燥，在10分鐘內病毒就能入侵體內」，因此「覺得喉嚨有點乾就喝」，註明「成人每次喝50至80CC的溫水，孩子30至50CC」，強調「水不用一次喝很多，那樣是沒用的，很快排出體外」，而是要「一直保持喉嚨濕潤不乾燥才是正確。」

對此，林口長庚醫院兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，沒有聽過相關說法，強調流感病毒是經由飛沫與接觸傳染，容易於人潮擁擠處快速傳播，與喉嚨的乾濕與否，並沒有關係，提醒預防流感的方式，應該是養成睡眠充足，減少出入人多的地方，必要時配戴口罩，而且還要保持經常洗手的好習慣。

疾管署也指出，學校、醫院、安養護單位、托嬰中心等人口密集機構，容易因為人群密切接觸，進而出現流感群聚感染疫情，因此應該落實「生病不上班、不上課」的原則。

疾管署呼籲，民眾萬一有呼吸道症狀時，應該要配戴口罩，打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，與他人交談時，也儘可能保持1公尺以上為宜。

疾管署提醒，如有疑似流感症狀，可至全國3000多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費用藥劑使用條件者，不需快篩，即可依規定使用公費流感抗病毒藥劑。