〈謠言終結站〉電療越強越好？可能產生反效果

2017-06-17

記者陳建志／台中報導

許多民眾因中風、運動傷害，自行在家或到醫院接受電療復健，部分民眾因想快點復原，認為電療「時間越久、強度越強較快好」，但物理治療師提醒，電療儀器可分為「低頻電刺激」和「中頻干擾波」，主要目的是止痛、刺激血流量，每次治療時間約15至20分鐘就好，太久、太強反可能出現皮膚灼傷、肌肉受傷的反效果，讓復健做白工。

亞大醫院物理治療師劉綱瀅表示，日前台中一名喜歡運動的男性民眾，重量訓練時不小心拉傷背部，因是運動狂，一天不動就覺得渾身不對勁，希望縮短治療時間，到復健科接受電療時，認為肌肉明顯跳動才會好得快，詢問物理治療師：「可以把強度開強一點嗎？」

劉綱瀅表示，民眾因中風、神經受損、運動傷害或姿勢不當出現痠痛，除了到醫院接受電療復健，不少人也會自行購買電療器材在家使用，許多民眾誤認「電越久，效果越好」，但其實使用時間過久，除中風等感覺較差的民眾可能出現紅腫、起水泡的灼傷狀況，肌肉也會因持續刺激沒放鬆而出現肌肉受傷的反效果。

劉綱瀅指出，復健科的電療儀器主要有「低頻電刺激」和「中頻干擾波」，其主要目的是藉由刺激達到止痛，並增加血流量，將不好的物質帶走，縮短復原的時間。

這名拉傷的男患者是接受「中頻干擾波」復健，也就是利用兩組不同頻率的中頻正弦波刺激電極，藉由干擾痛覺神經的傳導，達到止痛效果。

劉綱瀅說，治療師會依據患者狀況決定電流強度，若過強不但肌肉會因收縮過度更痠痛，也會讓神經產生適應性，降低止痛效果，建議民眾每次使用只要15至20分鐘就好，強度則是有感覺即可，才能安全、有效治療痠痛。

劉綱瀅並提醒，並非人人都可接受電療，包括懷孕、體內植有心律調節器、癲癇、感覺缺失、癌症等患者，都需先告知物理治療師後，再尋求最適合的復健治療方式。