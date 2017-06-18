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北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報
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教部推實驗教育 偏鄉小校拚出生機

2017-06-18

〔記者林曉雲／台北報導〕實驗教育三法上路3年，教育部昨天成立實驗教育推動中心，並舉辦2天台灣實驗教育論壇。嘉義縣公立豐山實驗教育學校位於阿里山上，只要下大雨就會落石路斷，在惡劣的自然環境中，全校師生共同打造起一個學校、二棟建築及三個學習階段的實驗教育場域，打開偏鄉小校拚生機之路。

阿里山上小校 混齡教學展特色

豐山在阿里山北麓，從雲林古坑上坡，得連續開41公里蜿蜒山路才能到達，村子居民務農，長年都是學生外流的學校，一度只剩26名國小孩童。

面對老師流動率高、學生學習動力不高、小學畢業升國中車程一小時之遠等不利因素，校長劉妙珍表示，實驗教育三法所給予的空間，讓學校擁有不一樣的可能，學生從2歲的幼幼班、國小部延伸到國中部，採混齡教學來帶動實驗教育，推動在地的農作、產業、文化與生態等特色課程，貼近孩子的生活，現在學生人數已有36人。

劉妙珍表示，豐山除了校長，只有一位正式老師，其餘都是代理老師，轉為實驗學校後，代理教師聘期可延為全年薪制，包括兩個老師有輔導教師證，也聘到一個表演藝術老師，沒有上課節數限制，豐山每天都可上7堂課，特色課程則走入社區、文化及各地交流，培育孩子的生活力，學習變有趣。

台中市太平區東汴實際體驗學校校長朱秀麗表示，該校每個孩子都客製化，老師備課除了準備課程，還會討論孩子之間、師生之間的化學變化，也允許孩子可以不上課，但隨時關心孩子的學習進度，為了辦好實驗教育，控制全校學生人數在60人之下，入學之前需要面談。

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  • 教育部昨天成立實驗教育推動中心，並舉辦論壇。（記者林曉雲攝）

    教育部昨天成立實驗教育推動中心，並舉辦論壇。（記者林曉雲攝）

  • 嘉義縣公立豐山實驗教育學校，全校師生共同打造起一個實驗教育場域，打開偏鄉小校拚生機之路。（取自學校官網）

    嘉義縣公立豐山實驗教育學校，全校師生共同打造起一個實驗教育場域，打開偏鄉小校拚生機之路。（取自學校官網）

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