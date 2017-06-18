再見丁松筠神父 副總統頒褒揚令

2017-06-18

〔記者楊綿傑／台北報導〕「傑瑞叔叔」丁松筠神父殯葬彌撒暨歡送會昨於台北聖家堂舉辦，為表彰他的貢獻，副總統陳建仁也代表總統蔡英文頒發褒揚令，儀式簡約而隆重，結束後靈柩移往彰化靜山長眠。

丁松筠的葬禮和他生前作風一樣不落俗套，訃聞上印有大大的「I Love you」字樣，搭配他深植人心的招牌笑容，門外廣場也布置了好幾張和真人等高彈吉他、喝咖啡的人形立牌，讓參與追思的民眾駐足合照。

丁松筠50多年前至台灣傳道，就此落地生根，承接光啟社後，透過製作各種廣播電視節目，進行美語教學、關懷原住民、青少年、弱勢等族群，他也曾赴泰緬邊境難民營，拍攝難民處境，製成紀錄片《殺戮戰場的邊緣》，獲得金馬獎及亞太影展獎項。

不少人遠從國外趕來追思

2015年他獲內政部績優外籍宗教人士表揚，台北市政府原訂6月1日頒發國民身分證，他卻在領證前一天因心臟病驟逝，享壽75歲。

昨日出席殯葬彌撒緬懷的人士不少從美國、菲律賓、馬來西亞、中國等地遠道趕來，教廷駐華大使館代辦高德隆代表教宗出席。教宗致哀文中提到，丁松筠對許多人來說是一份偉大的禮物，以後仍然會是。

殯葬彌撒暨歡送 符丁神父性格

證道儀式由前光啟社社長、神父嚴任吉主持，他說，丁松筠遺囑裡希望大家面對死亡不要悲傷，而是輕鬆。

輔大聖博敏神學院禮儀研究中心主任錢玲珠說，丁松筠永遠都是陽光正向、給人鼓勵，一般教友是殯葬彌撒，歡送會只是丁松筠才有，非常符合丁神父的性格。