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學習歷程檔案 107年大學招生先試辦參採

2017-06-17

108課綱即將上路，昨教育部召開全國公私立大學教務、校務主管聯席會議，大學探討高中生的「學習歷程檔案」如何參採，中山大學前教務長劉孟奇指出，招生專業化與建立「審查評量尺規」將是關鍵；台灣大學教務長郭鴻基則認為，該檔案若無共同效度，招生只會看中明星學校，不利偏鄉翻轉。

教育部高教司長李彥儀表示，將調查大學18學群的選才需求，且107學年將試辦申請入學參採學習歷程檔案，明年考生可提供修過的資訊課程、相關證照等，有50個名額可申請資訊領域科系，108學年再擴大，銜接未來大學考招新制。（記者吳柏軒）

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  • 全國大專校院的教務、校務主管聯席會議邁入第二天，會議主題進入大學招生選才發展，探討未來12年國教新課綱與少子化後，相關招生策略須進行更新。（記者吳柏軒攝）

    全國大專校院的教務、校務主管聯席會議邁入第二天，會議主題進入大學招生選才發展，探討未來12年國教新課綱與少子化後，相關招生策略須進行更新。（記者吳柏軒攝）

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