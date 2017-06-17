艋舺龍山寺再減爐 業者抗議斷香火

〔記者沈佩瑤、陳紜甄、楊綿傑／綜合報導〕響應環保政策，香火鼎盛的萬華艋舺龍山寺昨在台北市長柯文哲、龍山寺副董事長黃書瑋見證下，進行天公爐、媽祖爐封爐儀式，即起僅剩佛祖爐，信徒參拜只需拿一炷香。但禮儀用品業者認為衝擊產業，在場外拉「失香浩劫天地哭泣」布條，點名環保署，痛批汽機車廢氣量更高，卻偏要打擊產業、宗教，政治力干預宗教。
近年環保意識抬頭，除行天宮全面禁香，龍山寺在民國九十年時首先把原本七座香爐減少，留下正殿的觀世音爐（佛祖爐）、天公爐及後殿的媽祖爐等三座爐，一人三炷香。但過去兩年監測發現，細懸浮微粒（PM2.5）數值遲遲未減，廟方決定再度減爐。
龍山寺寺務組長張雪玲說，廟方提供的線香是無煙香、純天然檀香，對空氣品質提升一定有幫助。
禮儀用品職業工會全國總工會理事長戴明喜昨率約廿位民眾在龍山寺外抗議，批評汽機車廢氣量、工廠是燒香的幾十倍，燒香只佔空氣污染的○．三％，政府偏要拿這個夕陽產業開刀，民間習俗透過燒香拜拜跟神明溝通，這樣的做法等於是打壓宗教信仰。
松山慈佑宮董事長陳玉峰也說，政府再這樣管下去，「廟宇都要沒落了」。南亞技術學院通識教育中心教授、民俗專家李文獻則認為，重點在於儀式背後的意涵，為了時代需要，形式也會隨著改變，但對神明的敬意沒有不同。
信徒：心誠則靈 相信神明也支持
民眾意見正反不一。信徒鄭小姐說，心誠則靈，相信神明也會支持減香減爐的政策。信徒游先生認為，香是一種「天線」，透過「煙」，上達天聽，不贊成減香減爐。
柯文哲致詞時指出，癌症是台灣第一大死因，其中死亡最多的是肺癌，但包括女性在內，很多肺癌患者並沒有抽菸，就是因空氣品質太糟。他認為，要在傳統文化、環保議題間取得平衡。
環保署空保處長蔡鴻德表示，基於尊重傳統習俗，不會禁止燒香，而是透過宣導方式，期望能改善空氣品質。環保署每年都逐漸在加嚴交通工具管制，包括淘汰一百萬輛二行程機車、老舊柴油大貨車八萬多輛，三期加裝濾煙器等。