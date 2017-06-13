齊柏林嘆亞泥案效應 經部承諾修法 納環評

2017-06-13

〔記者陳炳宏、林筑涵、鍾麗華、邱燕玲、楊雅民／台北報導〕導演齊柏林生前感嘆太魯閣亞泥礦場比五年前拍攝時挖得更深，引起民間熱烈迴響。環保團體發起的「撤銷亞泥非法展延，捍衛太魯閣立即連署」，一夕之間從四．二萬衝破十萬。發起單位之一地球公民基金會國土組專員潘正正表示，將督促立法院把礦業法排入這個臨時會期。

立法院經濟委員會年初宣示修改「礦業法」，三月廿日通過臨時提案，要求經濟部暫停核可礦權展延半年，事後才知道經部三月十四日就已核可展延今年十一月礦權才到期的亞泥新城山礦場案，不僅只花了三．五個月就審完，且未作環評，一展延就是廿年，引發環團怒火，並展開連署。

潘正正指出，連署活動是希望由行政院出面或經濟部自主撤銷亞泥採礦權的展延，也希望會期內立法院可以完成礦業法修法，行政院落實礦業政策環評，並讓礦業開發透明化。

爭議聲中 礦務局長申退獲准

經濟部昨天緊急做出承諾，指「礦業法」修法草案將納入未實施環評案件，最快六月底送進行政院。另一方面，已批准礦務局長朱明昭五月份提出的退休案，新任局長已有初步人選，將接續「礦業法」修法任務。

經濟部說明，依「礦業法」修法草案研擬，亞泥未來須在五年內完成環境影響評估，同時送經濟部審查。不過，亞泥雖需補上環評，但日前獲經濟部通過的礦權展延，並無影響。經濟部次長沈榮津重申，亞泥礦權展延是依據相關規定核准，並無違法。

總統府發言人黃重諺則表示，行政院今年初就已決定，台灣的礦業發展必須做政策環評。政務委員張景森說明，已委託台綜院針對礦業進行政策環評，目前還在意見徵詢階段，預定七月中前完成。下半年進行實際評估、調查分析、環境經濟分析等作業，預計明年三月底前提出減輕環境影響的對策，並將舉辦公聽會和專家諮詢會議。

環保署副署長詹順貴指出，政策環評作法匡列台灣公共工程需要多少水泥，從後端需求盤點後，計算出要採多少礦，適合採這些礦的區位在哪裡？區位不適合的礦，甚至可判定成不應開發或直接進入二階環評。

面對各方責難，亞泥昨駁斥說，新城山礦場五年來開採裸露面積由二十六．五公頃降低至二十二公頃，植生綠化復育面積約占開礦面積七十二％。