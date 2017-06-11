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《看見台灣》勇奪金馬+大賣2.2億後...2部曲跨越國際 緊扣台灣

2017-06-11

〔記者許世穎／台北報導〕導演齊柏林二○一三年以紀錄片《看見台灣》拿下第五十屆金馬獎最佳紀錄片，全台票房大賣二．二億元，創下台灣影史紀錄片最賣座成績。籌拍中的《看見台灣II》雖然跨越國際，但會緊扣台灣，探討台灣的「前世今生」。

他八日接受本報專訪表示，《看見台灣》帶給他人生太多意外，「我兩年內帶著電影去了三十多個國家，除了和國外交流，也看到世界有很多值得借鏡的地方。」

當時，他開心地對記者說：「你知道毛利人的祖先也源自台灣嗎？」他透露，《看見台灣II》的視野將觸及台灣、日本、紐西蘭、中國、馬來西亞等國，還將潛入海底拍攝，「我們享有同一片天空、同一個洋流，就像一個地球村，環境問題是不分國界的」。

二○一三年《看見台灣》以高空視角，帶領觀眾看見台灣的美麗與哀愁，吳念真配音搭配林慶台的歌聲，透過真實的震撼與感動，凝聚民眾對環境保護的期待，更促使政府成立國土保育小組，一一走訪勘查片中所揭露的十六項環境問題。

他多次針對台灣環境污染問題表態，抨擊不肖業者，讓他成為知名的「環保導演」。

但齊柏林接受專訪時強調，自己拍片的動機，不是想批判台灣的環保議題，「我覺得還是溫和的力量最大。很開心電影有讓政府及國人對環保意識提升，政府真的有變關心，而且也多了很多環保教育課程」。

資金僅到位1/3 曾想台灣當女主角申請輔導金

不過《看見台灣II》的成本從第一集的九千萬提升到一億，齊柏林透露，資金僅到位三分之一，原先希望找十個產業各資助一千萬台幣，但企業主考量的比較多，「他們都很保守，只能持續溝通」。

齊柏林也想以「台灣」當作女主角，用「劇情長片」申請輔導金。齊柏林說，因為該片比較不屬於商業發行，外資經常會考量「投資回收」的問題，所以目前資金都來自台灣。

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  • 《看見台灣》2013年上映後獲得不少好評，拿下第50屆金馬獎最佳紀錄片。（資料照）

    《看見台灣》2013年上映後獲得不少好評，拿下第50屆金馬獎最佳紀錄片。（資料照）

  • 《看見台灣II》宣傳短片。（取自台灣阿布電影公司）

    《看見台灣II》宣傳短片。（取自台灣阿布電影公司）

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