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農村缺工 首招200高中生從農

2017-06-10

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考昨天寄發成績單，教育部向農家第二代或對從農有興趣的國中畢業生招手。

教育部和農委會合作推動獎勵高中從農方案，國中畢業生選擇就讀北科大附農、苗栗農工等十一所學校農場經營科，每學期可領農業獎助學金五千元，加上相關獎助金，每學年最多可領三萬元，高中三年領九萬元。寒暑假則下田實習，畢業後可選讀農委會推動的大學農業公費專班 ，一年預計提供二百個名額。

首屆開辦的獎勵高中從農方案，參與學校有北科大附農、苗栗農工、興大附農、新社高中、員林農工、仁愛高農、北港農工、旗山農工、內埔農工、佳冬高農及花蓮高農。

畢業後 可選讀農委會大學農業公費專班

台灣農村缺工估十萬人，國教署副署長戴淑芬表示，高中從農方案目的在有系統培育具創新經營與持續學習能力的農業接班人。鼓勵就讀高中農場經營科成績優異的學生，搭配寒暑假進行農業職涯探索，學習農業實務經驗。學生除可獲得獎勵金，還可學習到業界農場的操作訣竅，畢業後可選農委會大學農業公費專班有加分優惠，或接續青年教育與就業儲蓄帳戶方案，每月補助一萬元。

國中畢業生在高中入學選填志願時，優先選擇設有農場經營科的十一所高中職就讀，學生入學後的成績在全班前五十％，並完成要求農業職業探索體驗，可獲得獎勵金，一學期獎助金五千元，寒暑假下田廿天一萬元、四十天兩萬元，農場也會另給基本工資。

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  • 國內農業缺工嚴重，教育部向農家第二代或對從農有興趣的國中畢業生招手，希望讓年輕人投身農業。（資料照）

    國內農業缺工嚴重，教育部向農家第二代或對從農有興趣的國中畢業生招手，希望讓年輕人投身農業。（資料照）

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標題：農村缺工 首招200高中生從農


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