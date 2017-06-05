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農損近6千萬 主婦怨葉菜飆漲2倍

2017-06-05

〔記者林彥彤、張菁雅、陳燦坤、楊雅民／綜合報導〕梅雨鋒面重創中南部蔬菜瓜果產地，尤以雲林縣損失最慘烈；農損迄今總計達五千七百五十二萬元，台北、台中果菜市場蔬菜交易量昨天都減少，批發價飆漲逾五成，葉菜類漲幅最高達兩倍。消費者大嘆，菜價漲兩倍卻又一菜難求。學者呼籲，極端氣候天災會使農損愈來愈嚴重，政府應擴大推廣農業保險以保障農民權益。

雲林農損2400萬最慘重

農損統計達五千七百五十二萬元，其中雲林縣損失二千四百廿一萬元，占四十二％、其他依序為新北市損失一千三百萬元、南投縣損失九百五十萬元等；作物損害依序為一期水稻、西瓜和玉米等。

每公頃最高補助6萬

農委會主委林聰賢昨視察雲林災損，宣布啟動災害現金救助，縮短作業流程，幫助農民儘快恢復生產。農委會公告新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣為農業天災救助及低利貸款地區，最高每公頃補助六萬元。

葉菜類難躲豪雨摧殘。台北果菜市場批發價每公斤飆漲到卅五．八元，台中果菜市場平均價廿三．五元，較前天漲幅都逾五成。其中，台中葉菜類交易價從每公斤十二．七元飆升至廿五．六元，上漲一倍多。台北青江白菜、地瓜葉漲幅更達兩倍。

量販店則湧進大批搶菜人潮，包括價格比較高的產銷履歷蔬果都被搶購一空。業者估計，兩日豪雨，帶動賣場蔬菜業績較上週成長五成以上。

林聰賢強調，目前葉菜類量少價揚是正常現象。農委會指出，降雨已趨緩，台北果菜市場明天開市，桃園、宜蘭、高雄、屏東及高冷蔬菜產區能恢復採收供應，加上庫存根莖類等冷藏蔬菜逾一萬五千公噸可作調節，菜價應很快能回穩。

學者籲擴大試辦農業保險

中興大學應用經濟系教授黃琮琪呼籲擴大試辦農業保險、隨時補貼農民因災損失。農經學者李武忠也說，諸如水稻、水產及其他易受災損水果，應列入農業保險項目。

農委會農金局局長許維文表示，今年繼釋迦試辦農業保險後，預計六月底、七月初試辦稻米農業保險，香蕉則排明年試辦，保險項目會視狀況增加。

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  • 農委會主委林聰賢昨勘查葉菜災損情形。（農委會提供）

    農委會主委林聰賢昨勘查葉菜災損情形。（農委會提供）

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