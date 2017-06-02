弟代領身分證 丁松筠神父遺言︰我愛你們

2017-06-02

〔記者陳炳宏／台北報導〕丁松筠神父驟逝，丁松青神父（小丁神父）昨天代替哥哥丁松筠神父（大丁神父），領取歸化國籍證明與身分證，完成丁神父成為「正港台灣人」的心願。小丁神父轉達大丁神父最想向台灣及大家說的是：「我愛你們！（I Love You !）」

小丁神父表示，哥哥兩個月前因心血管鈣化到醫院開刀，大丁神父對小丁神父說：「假如手術不成功，走了，你要告訴大家『我愛你們！』」小丁神父忍不住哽咽地對大家喊：「I Love You !」

小丁神父說，哥哥一定很榮幸拿到中華民國身分證，雖然有點晚，但希望可以讓在天堂的哥哥感到安慰。「雖然我們心裡早認定自己是台灣人，但身分證會讓我們覺得我們真的是跟大家一樣的台灣人。」

教宗︰感謝天主恩賜丁神父

天主教教宗方濟各昨特別發來慰問信，他以「Uncle Jerry」稱呼丁松筠神父，強調「感謝天主恩賜丁神父，在台灣、中國與亞洲，他帶給大家友情與和平精神。我們應該繼續他未竟的使命、繼續倡導和平與共融溝通」。

耶穌會代表饒志成神父表示，丁神父在光啟社待了四十多年，從沒聽他對任何事有負面說法，天主現在應該也在慶賀他變成台灣人。

監察院副院長孫大川回憶自己擔任丁神父秘書時，丁神父中午會帶吉他到工地與原住民、外勞、街友打成一片，上了天堂後應該也會一樣到處跑。

內政部長葉俊榮致詞時表示，自己大一時參加過天主教耕莘山地服務團，當時看到丁神父，才發現最偏遠的地方也是最國際化的地方。去年推動國際法，讓長期以來有貢獻的外國友人可取得身分證，代表台灣對這些友人的感恩。

證嚴法師︰感恩對台灣付出

過去常向丁神父請益的慈濟基金會證嚴法師，昨天也表達對丁神父的不捨，感恩丁神父對台灣的付出。光啟社副董事長黑幼龍透露，原打算在授證時開拍丁神父紀錄片，可惜來不及了，不過，最近丁神父有一本書即將出版。

天主教耶穌會將擇期另為丁松筠神父辦一場天主教追思彌撒，下葬地點則選定天主教彰化靜山靈修中心。