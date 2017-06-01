非法生產近20月 阿原肥皂繳千萬換緩起訴

2017-06-01

〔記者黃捷／台北報導〕知名手工皂大廠「阿原工作室」前年辦理歇業廢照後，仍非法生產手工皂近二十個月，販售毛利三百餘萬元，士林地檢署考量阿原公司及負責人江榮原等三名被告無前科，犯後態度尚可，依違反「化粧品衛生管理條例」處分緩起訴三年，須支付公庫共一千萬元。

新北市政府衛生局去年九月接獲檢舉，與士林地檢署前往阿原公司位於新北市淡水區「心平安園區」及金山區工廠稽查，封存近四十四公噸肥皂成品、半成品及生產機具，江榮原、「心平安園區」處長江榮泉（江榮原胞弟）及金山廠生產製造處經理蔡漢昌也被移送士檢偵辦。

歇業廢照期間仍生產

檢方指出，阿原公司原生產工廠在淡水中正東路二段，二○一五年二月間辦理歇業廢照，遷廠至中正東路一段，去年八月一日才取得合法登記，此空窗期間，「阿原」生產業務移往沒有登記的金山廠，直到稽查當天，販售手工皂毛利達三百餘萬元。

江榮原等人應訊時坦承犯行，供稱「心平安園區」及金山廠不符土地分區使用規定，無法申請工廠登記，但很喜歡兩處的環境，才會移轉生產重心。

檢方認為，江男等人素行良好，犯後均坦承犯行，但阿原手工皂品牌名氣高，阿原公司卻「不愛惜羽翼」，在非法處所生產，處分緩起訴三年，江榮原、江榮泉、蔡漢昌及阿原公司各須支付公庫八百萬元、一百萬元、五十萬元、五十萬元處分金。

江榮原與弟弟江榮華、江榮泉二○○五年創立「阿原手工肥皂」，以台灣藥草純手工製作天然肥皂起家，主張「沒有人體負擔」、「不會製造環境污染」、「不碰化學添加物」，第一年營業額就達一百卅萬元，據聞年營業額最高達數億之多。