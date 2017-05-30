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新南向學生瘋留台 5年增萬人

2017-05-30

境外生總數續增 達11.6萬人

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國學生來台受限，但教育部最新統計顯示，台灣大專校院近年境外學生數穩定成長，從一○一學年的六萬六九六一人，增到一○五學年達十一萬六四一六人；其中，新南向十八國學生人數，也從兩萬二○七人增至三萬一五三一人，五年來增一萬多人，學位生明顯超過非學位生。

教育部統計，去年留台研習的十一萬多名外國學生中，來自新南向十八個國家的學生總計三萬一五三一人，占了總數的廿七．一％，較前一年度增加九．七％；其中，新南向國家的學位生共有兩萬一八八二人，比非學位生九六四九人還多，且學位生人數比起上一年度，增加幅度達十一％，呈現增長趨勢。

新南向學生 偏好社科商法

依照趨勢，每年新南向國家的畢業生也逐年增加，教育部發現，從一○○學年的二七三五名畢業生，已增加到一○四學年的三六九三名畢業生，平均每年增加七．八％；其中以馬來西亞累計一八八四人最多，越南六六九人次之，印尼六四三人居後。另調查發現，新南向國家的學生來台，最愛社會科學、商業及法律領域，其次才是工程、製造及營造領域。

台灣大學註冊組主任洪泰雄則提醒，台灣面臨少子化，必須到東南亞招生；然而，不能單靠華人僑胞，須該國真正外籍生來台，其中語言隔閡要努力克服，建議應讓東南亞學生來台後，先錄取學校，然後到語言學校至少半年，再來上課。

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  • （資料來源：教育部統計處）

    （資料來源：教育部統計處）

  • （資料照，記者林曉雲攝）

    （資料照，記者林曉雲攝）

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相關關鍵字： 中國學生 中生 印尼 境外生 教育新南向 新南向 東南亞 留學生 越南 馬來西亞
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