〈謠言終結站〉喝糖飲得白血病? 會影響發育與健康
記者林惠琴／台北報導
網路瘋傳「孩子喝含糖飲料會使骨髓造血功能出現問題，罹患白血病」，但營養師澄清，喝含糖飲料不會導致白血病，但過度攝取蔗糖、砂糖、蜂蜜、人工的高果糖糖漿，可能造成三酸甘油酯升高、壞膽固醇增加、肥胖等，以及提高慢性病風險，恐怕也會影響孩童的生長發育、學習專注力等。
「白血病」俗稱「血癌」，為造血器官骨髓的惡性疾病，台灣癌症基金會營養師鄭欣宜表示，喝含糖飲料不會導致白血病，但對於孩童健康有其他不良風險，例如容易增加蛀牙機率，且大多屬於空熱量食物，食用過量可能增加B群、鈣質流失，甚至讓孩童正餐吃不下，結果未能攝取到真正應該補充的營養，影響生長發育。
鄭欣宜指出，高升糖飲料容易使人昏昏欲睡，進而影響上課學習專注力，且飲料中的咖啡因會使人興奮、干擾睡眠；高精製糖飲料容易增加三酸甘油酯、肥胖、心血管疾病風險。
此外，鄭欣宜提醒，部分家長覺得喝乳酸飲料可以補充益生菌，但須注意其中的含糖量，像是常見的「多多」一瓶就含有3顆方糖，建議選擇低脂、無糖的乳酸飲料；選擇其他飲品也要注意，例如果汁現榨為佳、鮮奶茶採低脂奶搭配為佳、飲料內容物以仙草或愛玉取代珍珠或椰果為佳等。
運動飲料主要成分為水、電解質、醣類，人體通常只有在大量運動流失水分的狀態下，才會流失電解質，若無缺乏電解質將運動飲料當水喝，不只攝取過多熱量，且會導致電解質失調，容易有抽筋等狀況，嚴重甚至細胞中的水分流失，會造成脫水現象。
鄭欣宜建議，孩童要多補充高纖食物、多元食物，像是平常點心可以五味番茄、蔬果海苔手卷、水果優格，取代精製麵包、油炸物、餅乾類等高熱量、低營養密度的點心，每天早餐選擇蔬菜蛋三明治或蔬果起司堡搭配無糖豆漿，外加一份女性拳頭大的水果等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 連日豪雨解渴 一階限水可望解除
- 《古董珠寶的情與愛》3
- 《端節連假》機車禁上旗鼓輪 新旗航班提早開
- 中國降評 亞幣壓力大
- 賄選罰鍰85萬 國民黨可用黨產繳
- 知本濕地建太陽光電 聽部落意見
- 中國一帶一路 95%日企沒興趣
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 中國一大學全班40人 11人論文用買的還被騙
- 《TAIPEI TIMES 焦點》SinoPac Financial confirms change in top management
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP lawmakers call on MOE to come up with measures to prevent ‘revenge porn’
- 公平會罰60億 民營電廠提告勝訴免罰
- 頭社盆地淹水 10公頃農園重創
- 《早餐店火警》老闆躲廚房葬火窟 妻躲房間逃死劫
- 《設計異想家》IKEA×Tom Dixon
- 《時尚紅黃男》4
- 爸媽有錢就吸毒 慘!3幼子喝白粥度日
- 法網會外賽》苦戰3盤 張凱貞逆轉失利
- 偷拍2女同學洗香香 2男大生判刑罰款
- 土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境
- 幫豬哥亮報金馬貢獻獎 葉天倫嘆太遲
- 葛林︰美挺台參與ＷＨＡ很重要
- 總統隨扈 涉性騷女武官
- 行善40年 李壬癸捐助東市邊緣戶
- 月台閘門工程延宕 北捷沒開罰
- 火箭、飛彈、重砲齊發 反登陸演習超震撼
- 曼城爆炸情資外洩 川普要司法部辦人
- 吸引醫師駐偏鄉 屏衛局列首務
- 端節連假估10萬人遊墾丁 實施調撥車道
- 失明女童能文能武 獲總統教育獎
- 金凱瑞留白鬍 驚變憔悴老頭
- 蓮花綠議員猛轟 傅崐萁罰站半小時
- 「內科之心」 柯P首個BOT案簽約
- 買氣停滯成屋堆疊 北台待售建案908件
- 殷仔再動刀? 球團總裁沒想過
- 竹科龍潭園區未回饋 鄭文燦允協調
- 曾愷玹不黏女兒 快樂當媽
- 3D列印火箭 紐國成功升空
標題：〈謠言終結站〉喝糖飲得白血病? 會影響發育與健康
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email