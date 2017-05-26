〈謠言終結站〉喝糖飲得白血病? 會影響發育與健康

2017-05-26

記者林惠琴／台北報導

網路瘋傳「孩子喝含糖飲料會使骨髓造血功能出現問題，罹患白血病」，但營養師澄清，喝含糖飲料不會導致白血病，但過度攝取蔗糖、砂糖、蜂蜜、人工的高果糖糖漿，可能造成三酸甘油酯升高、壞膽固醇增加、肥胖等，以及提高慢性病風險，恐怕也會影響孩童的生長發育、學習專注力等。

「白血病」俗稱「血癌」，為造血器官骨髓的惡性疾病，台灣癌症基金會營養師鄭欣宜表示，喝含糖飲料不會導致白血病，但對於孩童健康有其他不良風險，例如容易增加蛀牙機率，且大多屬於空熱量食物，食用過量可能增加B群、鈣質流失，甚至讓孩童正餐吃不下，結果未能攝取到真正應該補充的營養，影響生長發育。

鄭欣宜指出，高升糖飲料容易使人昏昏欲睡，進而影響上課學習專注力，且飲料中的咖啡因會使人興奮、干擾睡眠；高精製糖飲料容易增加三酸甘油酯、肥胖、心血管疾病風險。

此外，鄭欣宜提醒，部分家長覺得喝乳酸飲料可以補充益生菌，但須注意其中的含糖量，像是常見的「多多」一瓶就含有3顆方糖，建議選擇低脂、無糖的乳酸飲料；選擇其他飲品也要注意，例如果汁現榨為佳、鮮奶茶採低脂奶搭配為佳、飲料內容物以仙草或愛玉取代珍珠或椰果為佳等。

運動飲料主要成分為水、電解質、醣類，人體通常只有在大量運動流失水分的狀態下，才會流失電解質，若無缺乏電解質將運動飲料當水喝，不只攝取過多熱量，且會導致電解質失調，容易有抽筋等狀況，嚴重甚至細胞中的水分流失，會造成脫水現象。

鄭欣宜建議，孩童要多補充高纖食物、多元食物，像是平常點心可以五味番茄、蔬果海苔手卷、水果優格，取代精製麵包、油炸物、餅乾類等高熱量、低營養密度的點心，每天早餐選擇蔬菜蛋三明治或蔬果起司堡搭配無糖豆漿，外加一份女性拳頭大的水果等。