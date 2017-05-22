《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒

2017-05-22

記者林彥彤／台北報導

榴槤是許多人夏天愛吃的水果之一，不過最近在網路、LINE上瘋傳「榴槤跟牛奶、可樂不能一起吃，因為可能會造成嚴重腹瀉，甚至引發中毒等」。對此，營養師表示，這則謠言是假的，目前並沒有醫學研究證實，臨床上也沒有民眾吃榴槤，同時搭配喝牛奶或可樂，出現中毒。

台北市居家照護營養師程涵宇表示，不論是榴槤與牛奶、可樂一起吃，都不會有交互作用，也不會造成中毒，網路傳言是假的。

新營養食代團隊營養師鄭師嘉也說，目前並沒有相關醫學研究證實，臨床上也未曾看過有人發生。

她認為，網傳造成腹瀉的原因應是部分體質敏感民眾對牛奶過敏所致，只是榴槤較甜，若吃過量可能會堆積成脂肪。

台灣雖沒有生產榴槤，大部分來自泰國進口，但還是很多人愛吃。程涵宇指出，除了口感可口外，榴槤還有豐富的營養價值，例如含有蛋白質與油脂，膳食纖維是一般水果的2倍，且富含高鉀與高鎂、葉酸等，但是有些慢性病患食用要小心。

鄭師嘉表示，榴槤的糖分和油脂比較高，加上屬於燥熱水果，建議每人一天攝取量最好不要超過2片，過多熱量會堆積成脂肪，造成脂肪肝等疾病。糖尿病或腎病患者也應避免攝取。