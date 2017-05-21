《謠言終結站》打排卵針會罹卵巢癌? 醫師：不會啦

2017-05-21

記者蔡淑媛／台中報導

網路傳言「注射排卵針會過度刺激卵巢，造成卵巢癌」。國內治療不孕症和婦癌醫師分別駁斥不可能，強調排卵藥或針劑都是治療卵巢不孕，促進生殖，不會增加罹患卵巢癌的機會，卵巢癌與遺傳等多重原因有關。

國內不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛指出，排卵針含有性腺促進激素，刺激卵巢，促進濾泡生成排卵，這些性腺激素人體原本就會自行分泌，排卵針1天1劑約150個單位，與人體每天自行分泌相當。

李茂盛表示，人工生殖或試管嬰兒療程，在生理週期第5或第9天連續施打3天，目前沒有任何統計或證據顯示，會 因此增加罹患卵巢癌風險，所有歐美相關研究也證明排卵針與卵巢癌無關。

李茂盛說，女性一生會有100萬個濾泡生成，但每個月只有1個卵子排出，其他則萎縮，因此一生約排出400個卵子，排卵藥劑促進排卵，主要目的是不要讓卵子萎縮浪費了，但過度刺激也會造成卵巢過度刺激症候群，引起腹脹、積水，通常休息5至10天會恢復。

中山醫學大學附設醫院副院長、婦產科醫師曾志仁表示，不論是口服排卵藥或是注射排卵針，是治療卵巢不孕，但不會造成卵巢癌；卵巢癌發生原因有17%是基因，其他為多重原因，包括年齡、不排卵、不懷孕等。