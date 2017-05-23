謠言終結站》 一餐吃肉一餐吃飯速減重？ 「瘦」不了的錯誤
2017-05-23
記者林惠琴／台北報導
網路流傳蛋白質、澱粉一起吃會消化不完全，容易變成脂肪囤積體內，因此每餐分開吃，例如一餐吃肉、一餐吃飯，就可快速減重，但營養師澄清這是錯誤觀念，強調除了水、無糖飲料外，任何食物都含有熱量，吃進的食物熱量超過身體需求，就會形成脂肪囤積體內。
彰化基督教醫院營養師陳燕華表示，從物質不滅定律來看，不論吃的食物種類或形狀，一旦攝取熱量超過身體需求時，都會形成脂肪囤積體內，每增加7700大卡將轉化成增加一公斤體重，換句話說，即使每餐只吃單一食物，仍無法達到減肥效果。
此外，陳燕華提醒，吃單一食物對健康有風險，以只吃肉為例，當攝取超過需要的熱量時，不僅身體仍會將蛋白質轉換成脂肪，儲存至脂肪組織，無法達到減肥效果，甚至會增加飽和脂肪酸攝取，提高血膽固醇，長期怕會更傷身；若是熱量較低的蔬菜，吃太多也可能脹氣，且蔬菜的成分植酸、草酸與體內鈣質結合，會產生不溶性植酸鈣、草酸鈣，增加結石機率。
陳燕華提醒，減重須掌握適當時間吃、吃適當食物、動得多等原則。其中，適當時間吃是指像晚餐應盡量在7點半前吃完，否則過晚上9點後，許多臟器功能減緩代謝，食物留在消化道時間就相對長，將增加熱量吸收，造成身體負擔。
吃適當食物，則是每日依個人熱量需求，均衡攝取全穀根莖類、豆魚肉蛋類、低脂乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等，飲食注意少油、少鹽，用餐細嚼慢嚥，且每天喝水2000CC以上，集中白天飲用為宜，避免晚上攝取過多水分導致水分滯留、身體浮腫。
在動得多方面，陳燕華則強調，體脂肪要燃燒代謝的運動時間至少30分鐘以上，因此想減重的人，每天運動要30分鐘以上才會有效果。
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