《謠言終結站》孕婦擦類固醇藥膏 300克以下無害
2017-05-25
記者林惠琴／台北報導
許多女性懷孕期間，皮膚會發生濕疹，一聽到治療要使用類固醇藥膏，就擔心會影響胎兒而拒絕，但長庚醫院研究發現，孕期使用類固醇藥膏，用量不超過300公克，並不會造成胎兒出生體重過輕，且無論劑量多寡，均不會增加剖腹產、分娩、先天畸形、早產、胎兒死亡等風險。
林口長庚醫院皮膚科教授紀景琪表示，17%的孕婦會有皮膚搔癢問題，約一半是濕疹引起，為一種常見的皮膚發炎疾病，可由過敏、氣溫變化等誘發，會出現皮膚紅疹與搔癢症狀，且容易發生於肌膚皺褶處，像是腋下、手肘、膝蓋後方等。主要的治療方法是擦類固醇藥膏，但不少孕婦對類固醇聞之色變，寧願忍受不適也不要治療。
紀景琪指出，為了研究女性孕期使用類固醇藥膏的安全性實證，前後共分析14項觀察性研究，內容涵蓋超過160萬位孕婦及其胎兒剖腹產分娩、出生體重、先天畸形、早產、死亡的資料，並將外用類固醇分成「弱效」、「中效」、「強效」或「超強效」。
結果發現，懷孕期間使用「強效」或「超強效」的藥膏逾300公克，會增加胎兒出生體重過輕的風險，將達到約35%，是一般胎兒約5%的7倍，但未逾300公克就不會影響，剖腹產分娩、先天畸形、早產、胎兒死亡等其他風險，更是無論劑量多寡均不會有影響。
此外，紀景琪也發現，適度使用類固醇藥膏可治癒濕疹等皮膚症狀、減少不適，甚至可以降低胎兒早產風險。
紀景琪強調，這些數據能夠做為懷孕期間使用類固醇藥膏的指引，孕婦不必過分擔心，並建議懷孕時期使用中性溫和的清潔用品，且避免使用過熱的水洗澡，以減少肌膚受到刺激，若膚質較乾燥者，洗澡後應該立即擦乳霜或乳液等保濕用品。
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