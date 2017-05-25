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聲音啞走路喘 喉血管瘤作怪

2017-05-25

記者林彥彤／台北報導

聲啞、走路喘或吞嚥困難有可能是喉血管瘤作祟！

60歲的黃女士7年前因感冒而意外確診喉血管瘤（俗稱草莓瘤），但因自覺症狀不明顯而不以為意，直到近期出現吞嚥困難和走路會喘等症狀才就醫。

醫師評估她有心臟病史，平時有服阿斯匹靈等抗凝血劑，擔心傳統手術會有大量出血風險，因此決定採用止血效果較佳的達文西微創手術替她治療，術後恢復良好。

國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，喉血管瘤是一種少見的良性血管瘤，嬰兒發生率為4%到5%，半數約2到3年內會逐漸萎縮消失；成人則個案不多，因此無法得知發生率。同時成人喉血管瘤不會自然萎縮，若不治療會影響日常生活，如吞嚥困難等，嚴重者甚至血管瘤破裂、出血，造成吸入性肺炎等。

王文弘表示，過去治療血管瘤方式為局部注射硬化劑、冷凍或雷射等療法，但復發率大且有術中出血風險，因此現有微創手術，針對同時患有心血管疾病患者可降低出血機率，最重要的是可根除喉血管瘤。

喉血管瘤好發於愛吃辣或是喉嚨有外傷者。若出現喉嚨卡、喉嚨有異物感或是吞嚥困難等症狀時，建議到醫療院所接受進一步內視鏡檢查，與醫師討論後，選擇適合自己的治療方式。

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  • 60歲黃女士接受微創手術治療前後。 （國泰醫院提供）

    60歲黃女士接受微創手術治療前後。 （國泰醫院提供）

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