吃肉圓噎到 錯用CPR出人命

2017-05-25

記者黃美珠／竹縣報導

吃肉圓噎到應用哈姆立克法搶救，沒想到家屬情急施用的是CPR（心肺復甦術），結果徒勞無功，婦人送醫後仍回天乏術。

新竹縣一名48歲李姓婦人日前某日中午酒後跟老公、女兒一起吃肉圓，沒想到才吃第一顆肉圓，吃到一半竟然噎住，喘不過氣，隨即昏倒、嘴唇發黑。

家屬忙著報119救護，也立刻替她做CPR搶救，但其實應使用哈姆立克法，卻用了CPR，以致李婦依然在送醫搶救後宣告不治。

新竹縣湖口仁慈醫院副院長劉益宏直言，國人對哈姆立克法仍很陌生，一般類似的意外狀況，如果無法掌握事發黃金4分鐘，患者很容易就因缺氧腦傷而失去寶貴性命，就算救回也很容易因此成為植物人。

劉益宏說，類似意外的搶救ABC，首先就是要搶通呼吸道，利用哈姆立克法，讓堵塞的異物，透過從腹部瞬間施壓，讓橫隔膜推向胸腔的瞬間強大壓力，把塞在氣管內的異物排出，隨後才會進入心肺復甦術的實施。

他說，臨床上不時會發現，民眾在進食的時候或因喝酒、看電視等其他原因分心，導致發生噎到的意外事件，這時要把握黃金4分鐘的搶救時間，立刻把呼吸道打通。

如果沒有立刻恢復呼吸道的暢通，患者就很可能因為缺氧而造成腦傷成為植物人，這時就算透過CPR救回心跳，也無法讓他甦醒過來。