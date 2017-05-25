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碘太多或不足 都有害甲狀腺

2017-05-25

文／張天鈞

碘是人體必需的微量元素。但碘過量與不足對人皆有害。

缺碘時，先是因甲狀腺荷爾蒙形成不足，導致甲狀腺代償性腫大。因此晉代葛洪率先用昆布治療甲狀腺腫大。 唐代孫思邈則除昆布以外，也使用羊或鹿的甲狀腺來治療。

甲狀腺腫早年在台灣相當常見，「公共衛生之父」陳拱北教授建議，以食鹽加碘的方式來達到預防及治療甲狀腺腫的效果，每公克食鹽中含碘酸鉀30微克。4年之後，甲狀腺腫的盛行率大幅下降，學童五、六年級的盛行率由原本的21.6%，下降到4.3%。

但台灣加入世界貿易組織（WTO），食鹽不再專賣，大量開放未加碘的食鹽進口，各式各樣的食鹽出現在超商的架上，美其名雖然有不同的味道，但很多人吃了沒有添加碘的鹽，以致有缺碘的問題。

根據《國民營養健康狀況變遷調查之碘營養狀況評估計畫》資料顯示，成年人的尿碘「中位數」，已經逼近正常值的最低標準（100微克／升）。其中孕婦已瀕臨不足，孕婦缺碘會直接影響胎兒健康，因此，適量食用添加碘的鹽仍屬必要。

建議懷孕中的婦女，不能只攝取食物中的碘，必須額外補充含碘的維他命，才足以應付孕期所需。

血液中的碘大都來自於食物。世界衛生組織建議，成人每天必須攝取150微克的碘，孕婦需要的量更大，需250微克。

食物中的碘以昆布最多，一公克的乾燥昆布中，有800至4500微克的碘，可以知道昆布的碘含量驚人。

不過甲狀腺機能亢進的人，有心悸、手抖、怕熱、體重減輕、大便次數增加、脾氣暴燥、不安、失眠、月經不正常、突眼的現象，由於身體中有過量的甲狀腺荷爾蒙，不宜吃含碘的食物，特別是昆布，以免火上加油，讓病情惡化或再發。

此外有慢性甲狀腺發炎，或稱橋本氏甲狀腺炎的人，這時甲狀腺因發炎而遭到破壞，若再給予碘，病情會惡化，可能因此產生甲狀腺功能不足。

核能電廠意外事件因會放出碘-131，甲狀腺因濃縮原子碘，可能導致甲狀腺癌。服用不含放射性的碘片（碘化鉀）可以競爭抑制放射性碘的吸收。年紀小，原子碘產生甲狀腺癌的機會高。這種碘片保護作用24小時。每日服用時不宜超過10日。

因此，碘的使用宜小心。（作者為台大醫學院內科名譽教授）

《新聞小辭典》甲狀腺荷爾蒙與碘的關係

甲狀腺位於頸部下方，最初長在舌頭的根部，最後移動至頸部下方。

甲狀腺若因種種原因，例如沒有適當的移動、慢性發炎、使用放射性碘過度破壞或是手術切除，製造的甲狀腺荷爾蒙就會不足。如果缺乏甲狀腺素發生於發育期，就會導致「呆小症」。

人體可以利用碘製造甲狀腺荷爾蒙；甲狀腺荷爾蒙與新陳代謝的速率有密切關係。（張天鈞）

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  • 孕婦缺碘會直接影響胎兒健康，應補充含碘的維他命；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （記者林彥彤攝）

    孕婦缺碘會直接影響胎兒健康，應補充含碘的維他命；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （記者林彥彤攝）

  • 甲狀腺位於頸部下方，甲狀腺荷爾蒙與新陳代謝的速率有密切關係。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    甲狀腺位於頸部下方，甲狀腺荷爾蒙與新陳代謝的速率有密切關係。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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