亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
2017-05-25
記者謝介裕／南投報導
亂吃胃藥，小心出現後遺症！
南投縣一名年約60歲的林姓男子，因胃不舒服，自行連續服用約2個月的胃藥，不但「餓會胃痛、飽也會胃脹痛」，連胸部也意外「長大」，從「小咪咪」變成「大波霸」，嚇得他趕緊就醫。
醫師診斷發現他原來是服用含有「Cimetidine」成分的胃藥，才導致「男性女乳症」，目前已先讓林男停止服用此胃藥，再進行後續觀察與治療。
衛福部南投醫院院長洪弘昌指出，林男前來肝膽腸胃科就診時，便直接表明因自己到藥局買胃藥服用，以致原本平坦的胸部，從原本目測的A罩杯至少增加2個罩杯至C罩杯以上，令他又害羞又不自在。
洪弘昌安排他接受乳房攝影檢查，結果發現林男的乳房腺體有增大之勢。
洪弘昌說，「男性女乳症」依發生原因可分為生理性、病理性與藥物引起等3大類，林男顯然是不當服藥造成的，因「Cimetidine」是一種「H2接受器拮抗劑」，雖具有抑制胃酸分泌及減少胃部刺激作用，對胃潰瘍的止痛及癒合有一定效果，但會產生「抗雄性素」作用。長期使用可能造成男性乳房組織的雌激素與雄性素之間比例失衡，除了「男性女乳症」外，還可能導致男性性功能障礙、頭痛頭暈、關節炎等副作用。
此外，「Omeprazole」、「Ranitidine」等抗潰瘍成分的藥，也有可能引起「男性女乳症」的後遺症，因此提醒民眾若有腸胃不適或是服藥後有不舒服狀況，應儘速讓專業醫師診斷，千萬不可輕忽，以免危及身體健康。
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