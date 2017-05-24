辦活動「讓長輩開心」 5億別墅讓你當1日莊主
2017-05-24
〔記者陳炳宏／台北報導〕數十年來持續從事公益的財團法人曹仲植基金會，為讓長輩們過得更好，決定將家族位於台北天母的別墅提供公益使用，只要任何人提出計畫，規劃辦一場「讓長輩開心」的活動，就有機會帶親朋好友到價值五億元的別墅度假，充當「一日莊主」。
兩年前以一○五歲高壽過世的曹仲植老先生，是慎昌行及南昌行創辦人，代理紅牛及OAK奶粉幾十年；出身貧困的他，事業成功後，曾追隨星雲法師及證嚴法師做公益，低調的在兩岸已陸續捐出近六十萬台輪椅；隨著網路科技發達，接棒基金會董事長的二子曹國賢，決定打造一個全新的VALUE MEDIA（VM）熟年影音智庫，希望每個為人子女者，都能把家裡長者的智慧故事拍成影音，與其他民眾分享。
曹國賢說，父親影響自己最深的兩句話是：「你現在不尊重老人，將來你老了別人也不會尊重你。」「為善最樂；施、受同樂。」第一句話就是促成這次「一日莊主」的活動，第二句話就是讓曹仲植願意不斷地為社會付出的動力，也是每次在捐輪椅時，曹仲植始終用尊敬態度、臉帶快樂笑容的原因。
VM熟年影音平台推出的「一日莊主」活動，凡是提出「讓長輩開心」活動計畫獲選的民眾，可在天母半山腰四百五十坪的仲雲山莊當一日莊主，同時可邀請六十個親朋好友，一起眺望天母美景，有意提案的民眾可到www.ValueMedia.com.tw報名。
總獎金估計可達百萬元的VM熟年影音智庫募集，則是鼓勵大家把長輩的故事拍成影片，讓他們分享人生的智慧，希望民眾可以為身邊的長輩留下精彩的人生故事，透過互動讓彼此更加珍惜長輩的智慧。
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