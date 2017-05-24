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辦活動「讓長輩開心」 5億別墅讓你當1日莊主

2017-05-24

〔記者陳炳宏／台北報導〕數十年來持續從事公益的財團法人曹仲植基金會，為讓長輩們過得更好，決定將家族位於台北天母的別墅提供公益使用，只要任何人提出計畫，規劃辦一場「讓長輩開心」的活動，就有機會帶親朋好友到價值五億元的別墅度假，充當「一日莊主」。

兩年前以一○五歲高壽過世的曹仲植老先生，是慎昌行及南昌行創辦人，代理紅牛及OAK奶粉幾十年；出身貧困的他，事業成功後，曾追隨星雲法師及證嚴法師做公益，低調的在兩岸已陸續捐出近六十萬台輪椅；隨著網路科技發達，接棒基金會董事長的二子曹國賢，決定打造一個全新的VALUE MEDIA（VM）熟年影音智庫，希望每個為人子女者，都能把家裡長者的智慧故事拍成影音，與其他民眾分享。

曹國賢說，父親影響自己最深的兩句話是：「你現在不尊重老人，將來你老了別人也不會尊重你。」「為善最樂；施、受同樂。」第一句話就是促成這次「一日莊主」的活動，第二句話就是讓曹仲植願意不斷地為社會付出的動力，也是每次在捐輪椅時，曹仲植始終用尊敬態度、臉帶快樂笑容的原因。

VM熟年影音平台推出的「一日莊主」活動，凡是提出「讓長輩開心」活動計畫獲選的民眾，可在天母半山腰四百五十坪的仲雲山莊當一日莊主，同時可邀請六十個親朋好友，一起眺望天母美景，有意提案的民眾可到www.ValueMedia.com.tw報名。

總獎金估計可達百萬元的VM熟年影音智庫募集，則是鼓勵大家把長輩的故事拍成影片，讓他們分享人生的智慧，希望民眾可以為身邊的長輩留下精彩的人生故事，透過互動讓彼此更加珍惜長輩的智慧。

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  • 財團法人曹仲植基金會董事長曹國賢提供台北天母的別墅做為公益使用，只要提出計畫，舉辦一場「讓長輩開心」活動，就有機會當一日莊主。 （記者劉信德攝）

    財團法人曹仲植基金會董事長曹國賢提供台北天母的別墅做為公益使用，只要提出計畫，舉辦一場「讓長輩開心」活動，就有機會當一日莊主。 （記者劉信德攝）

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