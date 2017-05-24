全聯擅用肖像廣告 惹毛吳念真
〔記者楊明怡、楊雅民、張釔泠、陳慧玲／綜合報導〕知名導演吳念真昨一早透過臉書「請教」全聯總裁徐重仁，說自己意外發現半身照上了全聯DM和報紙全版廣告，輾轉詢問卻未獲回覆，文末還呼應徐重仁上月的失言風波：「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是…別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」
全聯昨天傍晚正式對外發聲明指出，關於全聯使用吳念真導演肖像權事件，造成導演諸多困擾，深感抱歉。
「客訴」沒人理 PO臉書「請教」徐重仁
吳念真寫道，朋友問他怎麼跑去搶「全聯先生」的生意，他說沒有，朋友便傳來以他當封面的《全聯生活誌》No.70，那時他還覺得「應該是用錯照片吧？」而封面上「吳念真導演」及取自內頁「專訪」內容的「端午吃得香，更要吃得健康！」等標題文字也讓他不解：「可是…名字的確是我，而那些話我也沒說過。」
吳念真說，昨一上班，「沒想到報紙全版廣告上看到的還是我！」他拜託輾轉請問到底哪裡出了錯？「結果…貴公司沒有任何人願意回覆我」。
網友質疑常亂用名人照片
消息一出，網友紛反諷說：「果然是最省錢的全聯」，也有網友質疑：「吳導演的代言費怎麼算的啊？通通拿去省起來了啊？還是要改問你們對於肖像權有沒有概念？」
網友也質疑全聯《生活誌》之前就亂用藝人包括蔡依林、侯佩岑、徐若瑄、賈靜雯、Selina等，甚至美國NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）的肖像做為封面人物。
全聯道歉 坦承作業嚴重疏失
全聯聲明指出，以往《生活誌》皆以主打商品的代言人作為封面人物，本期以「舒跑鹼性離子水」為主要促銷商品，廠商與全聯協議，希望將吳念真導演做為《生活誌》封面人物，但廠商在做此規劃時，並未對吳導演做任何必要說明，造成導演困擾。
至於報紙廣告出現吳導演照片及代言商品的相關文案，卻未出現代言商品，全聯承認為內部作業上嚴重疏失。
全聯強調，昨已針對兩份文宣的錯誤親自向吳導演說明，並將持續與吳導演聯絡，尋求表達歉意方式。
全聯指出，過去封面人物皆取得廠商正式授權，這次引發吳念真肖像風波，未來會更加謹慎。
律師酸全聯 一魚兩吃真省錢
Selina所屬的華研唱片表示：「代言產品與通路的配合，照片使用並無問題。」蔡依林經紀人王永良表示：「廣告公司與客戶都有提前打招呼經過我們的同意。」
記者致電生產「舒跑鹼性離子水」的維他露食品董事長邵瑋霖時，邵只回了一句「我現在在忙耶」，就掛電話。
律師呂秋遠則在臉書表示，不用花錢，只要移花接木，一魚兩吃，還不會犯法，懂得賺錢不如懂得省錢，全聯當下做最好示範。
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