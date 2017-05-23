避開城岸遺跡…淡海輕軌一期可望明年通車
2017-05-23
〔記者陳炳宏／台北報導〕銜接捷運紅樹林站到淡海新市鎮的淡海輕軌運輸系統第一期（原淡水捷運延伸線工程）昨進行環差審查，開發單位新北市捷運局修改工程路線將沙崙站至台北海洋學院站間路段北移六．八公尺，並將採高架結構，以減輕對城岸遺跡的影響，最後專案小組建議修正通過，最快下個月送交環評大會。
修改方案 最快下個月送交環評大會
開發單位表示，如果環評大會也照專案小組建議通過，淡海輕軌系統一期可望一○七年底完工並通車，初期運量達每日四萬人次，可有效舒緩淡海新市鎮到台北捷運系統的淡金公路交通壅塞情形。
淡海輕軌是繼高雄捷運環狀輕軌後，台灣第二條輕軌運輸系統，也是第一條「國車國造」的輕軌運輸系統，完工後將由中鋼投資的高雄捷運負責營運三年。
第一期綠山線是由淡水線紅樹林站，沿中正東路、淡金路往北，再轉濱海路往西，至沙崙路轉往北至淡海新市鎮第一期；至於藍海線沙崙站至台北海洋學院站間行經「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，該處已於一○二年一月由新北市文化局公告為歷史建築，並要求開發單位此段改採高架並盡量北移。
新北市捷運局提出新路線中，除路段北移六．八公尺、並採高架結構的環境差異分析報告，施工、營運期間納入城岸遺跡振動監測作業，淡水漁人碼頭站也北移五十公尺，對此昨文化局已無意見。
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