高鐵站故宮展示櫃 竟有死蒼蠅

嘉義高鐵站大廳目前展出故宮「打開亞洲之門」展覽，雖然都只是複製品，依舊有其藝術價值。昨天上午卻有人發現伊斯蘭玉雕工藝「鬥彩雞缸杯」的玻璃展覽櫃內，竟有蒼蠅屍體。民眾打趣說：「莫非蒼蠅為了鑑賞故宮文物，情願賠上生命。」 故宮南院表示，已派員清潔移除，並檢視展覽櫃縫隙，避免再次發生昆蟲闖入情形。 （圖文：記者蔡宗勳）