阿基米德發明展 台灣摘43金排名第2

2017-05-21

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣的發明家再傳捷報！二○一七年第二十屆「俄羅斯阿基米德國際發明展」昨天成績揭曉，台灣參展團學生、醫界、企業界九十三件作品與近千件參展作品競爭，總計獲得四十三金、廿三銀、七銅、八特別獎佳績，總成績在廿個參展國家地區排名第二，較美國、日本、韓國亮眼。

中華大學鍾昕航結合機車後扶手、方向燈做成「警示燈機車後扶手」，一旦發生意外，後扶手可立即拆下變成警示燈牌，實用性高，獲得一金、一特別獎。

台北美國學校小學生許勝傑、許雲婕、許子婕、許睿傑、黃楷翔和江明岳組成的團隊，發明「超音波高效能植物養分噴灑器」，利用超音波將水分打得更細碎，也可噴灑農藥，因吸收效果高，可降低使用量，同樣獲得一金、一特別獎的殊榮。

三軍總醫院由副院長萬芳榮帶領護理師潘玉玲、郭巧玲、張依、高啟雯、曹晏嘉等，運用照顧病患的經驗，設計「免膠帶導尿管固定帶」，僅需用手指固定，不必用膠帶，不會傷害患者皮膚，奪得金牌和特別獎。

在企業界部分，大江生醫也獲得兩金兩銀一特別獎的成績，其中生物纖維面膜及相關周邊產品更是一舉獲得一金牌及一特別獎。

其他獲得金牌暨特別獎的作品包括︰正修科技大學的「畫布框鬆緊調整裝置」，可隨時調整畫框大小，恢復油畫作品畫面應有的張力；台北歐洲學校發明的「綠能聲波製水機」；吳鳳科技大學的「太陽能與風力結合的冷氣／暖氣／熱水系統」；慈濟大學研發能協助頭部放鬆的枕具「Ｑ酷復元枕」。