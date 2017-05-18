挺臉部平權 顏損傷友「完美」出書
攝影書 說19個傷友故事
〔記者陳炳宏／台北報導〕卅二年前的平安夜，當時才五個月大的淑妍，在嬰兒車裡意外遭烈火紋身，媽媽翁玉貞不顧親友提醒後續照顧的艱辛，堅持借錢醫治，淑妍在一天一萬元的加護病房住了一個月後，終於逃離死神桎梏，如今淑妍志為彩妝師，要幫助其他傷友建立自信。昨天是臉部平權日，陽光基金會發表《完美！》攝影書，希望透過十九個顏損傷友故事，讓民眾省思「完美」意涵，落實「臉部平權」觀念。
她才5個月大 就遭嚴重燙傷
翁玉貞說，雖然被燒傷的淑妍已做了清創手術，但整張臉三度灼傷、右耳外型、右手指缺損，甚至眼睛也有失明之虞，她心想孩子還有呼吸，就不忍放棄，最後連向親朋好友借貸的錢都用罄，才在陽光協助下，募款解決後續復健的經濟問題。
經歷大小手術 母親一路陪伴
小學三年級就經歷過數不清的手術，淑妍總貼心地跟媽媽說，習慣就好。翁玉貞則紅著眼眶說，當時女兒右手掌燒乾了，每一次進手術房，總擔心醫師走出來時，會不會拿著女兒手掌還是其他壞死的器官。
後來，翁玉貞聽說，腳趾可以移植到手掌，又決定讓淑妍再動手術，結果腳趾沒了，右手手指也不靈活，翁玉貞自疚一定是自己太貪心了。樂觀的淑妍則笑著安慰媽媽︰「大拇指很成功，二、三指也還有部分功能啊。」
被笑外星人、螃蟹手 不以為意
面對外界「外星人」、「螃蟹手」的取笑，淑妍還安慰媽媽：「我就是與眾不同，不用理人家！」翁玉貞說：「雖然她受傷了，但永遠是我心裡完美無缺的寶貝！」淑妍則感謝媽媽的堅持，才有今天的自己。
另一個攝影集主角，是以優異成績進入台灣科技大學研究所的張雅惠，十三年前一場實驗爆炸，造成她失明和毀容，後來醫師幫雅惠找到角膜移植。雅惠說，那一次手術深深體會到，捐贈者想活卻沒活下去，我還可保有單眼五十公分的視力，一定要好好活下去。
雅惠受傷後在台科大校內工作，但始終沒有勇氣獨自穿越校門口的基隆路，有一天，雅惠鼓起勇氣下令要導盲犬塔西帶她穿越馬路。雅惠說，當時邊走邊發抖，但走過馬路後，激動得抱著塔西痛哭，「牠真的帶我突破困境了。」
單眼弱視 她跑全馬、攻玉山
那次事件就像一道光，接下來雅惠不斷自我突破，包括完成四十二公里全馬比賽、玉山單日攻頂等。雅惠說，我很喜歡現在的自己，人們眼中不完整的我，卻有著真實的快樂！
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標題：挺臉部平權 顏損傷友「完美」出書
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