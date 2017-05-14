台塑汽柴油 週一價格不變

2017-05-14

台塑化昨宣布，考量近期國際油價走勢與國內市場競爭力等因素，週一（15日）汽、柴油價格均不調整；目前台塑化各油品參考零售價格，92無鉛汽油每公升23.4元、95無鉛汽油每公升24.8元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.6元。

（記者張慧雯）