78歲母顧癱女50年 圓夢收禮過母親節
2017-05-05
〔記者黃淑莉／雲林報導〕七十八歲廖阿嬤照顧癱瘓臥床女兒五十年，從不喊苦、喊累，心中有個願望，希望能像別人一樣歡度母親節；華山基金會昨天幫阿嬤圓夢，義工代替女兒獻上卡片及康乃馨，阿嬤感動落淚一再道謝。
她是我女兒 我要一直做到倒了為止
家住雲林崙背的廖阿嬤，先生過世近二十年，平日與五十七歲女兒相依為命，女兒七歲時跌倒傷到腦部後不良於行，二十年前全癱臥床，全仰賴廖阿嬤照顧。由於阿嬤患有高血壓等慢性病，膝關節嚴重退化走路需拄拐杖，曾有人勸她把女兒送到安養機構，阿嬤卻說︰「她是我女兒，我要一直做到身體倒了為止！」
華山基金會二崙工作站站長魏嘉琪表示，阿嬤母女平日仰賴生活津貼，基金會提供送餐、關懷訪視及陪伴就醫，得知阿嬤的心願，大家決定募集資源幫她圓夢。
阿嬤昨天一如往常起床後幫女兒換尿布、梳洗、餵食，談到照顧女兒，阿嬤很得意，把女兒照顧得很好，屋裡沒有異味、身上沒有褥瘡或破皮。
平日送餐的義工拿出特製母親節卡片及康乃馨送給阿嬤，她們要阿嬤不要擔心，祝她母親節快樂，阿嬤聽完後感動落淚，現場工作人員、義工及來賓眼眶也都紅了，場面溫馨。
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