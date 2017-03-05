《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事

2017-03-05

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「一顆普拿疼會在體內殘留5年，有人經痛時就吃普拿疼，結果30歲就洗腎了」；對此，藥師澄清，健康成人約8至12小時可將普拿疼完全排出體外，即使是嚴重腎功能不全的成人，也只會延長一些時間，並不會在體內殘留5年，並且強調只要每日服用量在限值內，並不會傷肝。

新光醫院藥師蔡念慈表示，普拿疼的主要成分是「乙醯胺酚」（Acetaminophen），此藥在健康成人體內排除的半衰期約2至3小時，經4至5個半衰期、約8至12小時，就能完全排出體外，在嚴重腎功能不全的成人，半衰期也僅略增至2至5.3小時，因此普拿疼會在體內殘留5年的說法並不正確。

蔡念慈指出，普拿疼主要經由肝臟代謝成「沒有活性的硫酸鹽與葡萄醣醛酸結合物」，再由腎臟排除，少量會經細胞色素代謝成「有活性的物質」，但會迅速地被體內「穀胱甘肽」結合成「沒有活性的物質」排出。不過，當服用的普拿疼劑量過高時，體內「穀胱甘肽」不足以代謝時，就有可能發生肝毒性。

蔡念慈解釋，市售錠狀或熱飲形式的普拿疼，通常每粒、每包約500毫克，成人每日最高劑量不可超過4000毫克，在此數值內，並不會有外傳傷肝的問題，因此民眾不用擔心。但若是嚴重肝腎功能不全患者，則必須降低劑量，至於合理劑量可能要經抽血檢查，由醫師建議再服用。

蔡念慈補充，由於代謝問題，普拿疼不可併用酒精性飲料，還有蠶豆症患者也不能吃；此外，服用普拿疼時，不能再食用糖漿等綜合感冒藥，因為通常此類藥物也含有普拿疼，若是同時使用兩者，可能會出現攝取劑量超標的風險。

蔡念慈說，普拿疼是解熱鎮痛藥物，像是發燒或常見的頭痛、經痛等疼痛症狀，均可服用。只是考量用藥安全，仍須提醒購買藥物時，最好諮詢藥師，清楚說明自己的症狀，例如哪裡痛？怎樣痛？以及有無藥物過敏史？且若是自行服藥2、3天後，不適情況未見改善，宜儘速就醫。