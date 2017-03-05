《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。
記者林惠琴／台北報導
網路流傳「一顆普拿疼會在體內殘留5年，有人經痛時就吃普拿疼，結果30歲就洗腎了」；對此，藥師澄清，健康成人約8至12小時可將普拿疼完全排出體外，即使是嚴重腎功能不全的成人，也只會延長一些時間，並不會在體內殘留5年，並且強調只要每日服用量在限值內，並不會傷肝。
新光醫院藥師蔡念慈表示，普拿疼的主要成分是「乙醯胺酚」（Acetaminophen），此藥在健康成人體內排除的半衰期約2至3小時，經4至5個半衰期、約8至12小時，就能完全排出體外，在嚴重腎功能不全的成人，半衰期也僅略增至2至5.3小時，因此普拿疼會在體內殘留5年的說法並不正確。
蔡念慈指出，普拿疼主要經由肝臟代謝成「沒有活性的硫酸鹽與葡萄醣醛酸結合物」，再由腎臟排除，少量會經細胞色素代謝成「有活性的物質」，但會迅速地被體內「穀胱甘肽」結合成「沒有活性的物質」排出。不過，當服用的普拿疼劑量過高時，體內「穀胱甘肽」不足以代謝時，就有可能發生肝毒性。
蔡念慈解釋，市售錠狀或熱飲形式的普拿疼，通常每粒、每包約500毫克，成人每日最高劑量不可超過4000毫克，在此數值內，並不會有外傳傷肝的問題，因此民眾不用擔心。但若是嚴重肝腎功能不全患者，則必須降低劑量，至於合理劑量可能要經抽血檢查，由醫師建議再服用。
蔡念慈補充，由於代謝問題，普拿疼不可併用酒精性飲料，還有蠶豆症患者也不能吃；此外，服用普拿疼時，不能再食用糖漿等綜合感冒藥，因為通常此類藥物也含有普拿疼，若是同時使用兩者，可能會出現攝取劑量超標的風險。
蔡念慈說，普拿疼是解熱鎮痛藥物，像是發燒或常見的頭痛、經痛等疼痛症狀，均可服用。只是考量用藥安全，仍須提醒購買藥物時，最好諮詢藥師，清楚說明自己的症狀，例如哪裡痛？怎樣痛？以及有無藥物過敏史？且若是自行服藥2、3天後，不適情況未見改善，宜儘速就醫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 內川聖一激賞王柏融 主動交換信物
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 自由廣場》為何承諾？ 為誰承諾？
- 陽明山櫻花燦爛 估本週更美
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 自由廣場》違規停車的議會聲明
- 川普祭撒手鐧 擬隔離非法入境母子
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 南韓扒手王栽了 5人行竊全落網
- 自由廣場》總統也講不出這個名字
- 7宗國有地被占 逾300個月不繳補償金
- 高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定
- 劉若英奪特優劇本獎 花3年產《易副官》寫到當媽
- 北市Open Green3年有成 3基地獲獎
- 受川普牽連 阿諾辭電視主持人
- 《中英對照讀新聞》Toxic chemicals banned in dishwashing liquids 洗碗精禁用有毒化學品
- 最佳女運動員獎 許淑淨獲選
- （台南）賴清德︰絕對保持中立
- 大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫
- 花蓮豐羽計畫可行性評估 原民會近期拍板
- 生命就是藝術 王灝紀念展登場
- 春櫻綻放 竹東花海節、尖石萬里山園迎賓
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊
- 杜鵑花季不見花 遊客批掉漆
- 阿里山花季10日登場 櫻王還沒開
- 神盾血濺休息室 幸好不是慣用手
- 曾是成大電影院 青年館拆了
- 興川吉號挨罰 家屬︰變相保護費
- 鐵人三項參賽者 勇救跳愛河婦
- 台東農會選舉激烈 7理監事結盟
- 「純」志工掃街 店家熱情送餐飲
- 《焦點評論》市民決定
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
- 李恩一季換3隊 盼尬勇士爭冠
- 2局6上6下 胡智為又好投
標題：《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email